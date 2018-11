A szív világnapjához kapcsolódóan meghívást kapott a Dombóvári Szívklub Egyesület Regionális Szív Egyesületek Találkozójára, amelyen a Csurgói Szív Egyesület is részt vett. A rendezvényről Tóth Gáborné, a dombóvári egyesület tagja számolt be.

A vendégeket dr. Orbán Csaba, a Magyar Szívegyesületek Országos Szövetségének elnöke – aki egyben a Nagyatádi Szív Egyesület elnöke is –, a nagyatádi kórház kardiológus főorvosa és stratégiai igazgatója, illetve dr. Pósa István, a nagyatádi kórház igazgatója köszöntötte. Beszédükben azt hangsúlyozták, hogy odafigyeléssel, megfelelő életmóddal és rendszeres testmozgással a szívbeteg sokat tehet a gyógyulásért. A megelőzést szolgáló szűrővizsgálatokra és a különböző mozgásformák kipróbálására a találkozón is volt lehetőség. A szűrések közül a koleszterin, a vérnyomás, a vércukor és testzsír ellenőrzésére, valamint érvizsgálatra volt mód, emellett pedig bábun az újraélesztés helyes végzését is lehetett gyakorolni. A mozogni vágyók asztalitenisszel, íjászattal, tekével, közös futással, kocogással, gyaloglással kapcsolódhattak ki.

A rendezvénysátorban e közben Hatvani Kis Gyöngyi énekesnő szórakoztatta a közönséget, az arra vállalkozók pedig a főzőversenyre készítették az étküket. Délután folytatódott a kulturális programok sora, amelyben minden korosztály képviseltette magát. Dr. Orbán Csaba ezután bemutatta dr. Lőke Miklós orvos-költőt, aki egy irodalmi pályázaton első helyezést érdemelt, Tanulság című alkotását olvasta fel a közönségnek. Később kötélugrók, táncosok, zumbások, karatésok tartottak bemutatót, valamint a nagyatádi kórház zenekara lépett fel.