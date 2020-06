Rengeteg érdekességet kínál a Szálkai-tó

Nem véleltlenül került be a megye hét csodája közé a Szálkai-tó korábbi játékunkon. Ez a tó megannyi érdekességet rejt magában. Nem csupán fürdeni és horgászni lehet itt, de több túraútvonal is érinti, több ízben foglalkoztunk már vele ennek kapcsán is.

A falu határában, gyönyörű völgyben fekszik a több mint két kilométer hosszú, két részből álló szálkai víztározó. Kialakítása 1977-ben kezdődött a Szekszárd-Paksi Vízitársulat kivitelezésében. Az erdőkkel övezett festői szépségű tó huszonöt négyzetkilométeres vízgyűjtő területén nincs környezetszennyező üzem, ezért ideális élőhely a különböző fajtájú halaknak, a horgászat szerelmesei itt megtalálják számításukat.

A táj gyönyörű. A szálkai víztározó egyébként nem kicsi, hatvanhét hektáros. Nyáron a vízi sportot kedvelők látogatják előszeretettel, télen a korcsolyázók, írtuk korábban.

Aki pedig nem érdeklődik a sportok iránt, hosszú sétákat tehet és órákat tölthet el a rendkívül hangulatos erdőkben, vagy a tó körül, céltalanul is.