Sok szekszárdi vendéglátóhely nem tett eleget a rendeletnek

Még januárban módosult a kereskedelmi tevékenységet szabályzó egyik korábbi kormányrendelet, s a vendéglátóhelyek működtetőinek most már azt is be kell jelenteni, hogy az egységük milyen típusú.

Éttermet, büfét, cukrászdát és még további, összesen tizenegy típust sorol fel a jogszabály, és a kategóriába sorolást az üzemeltetőknek, tulajdonosoknak március végéig kellett volna bejelenteni. Ez mindössze egy néhány soros bejelentés kitöltésébe, pénzbe viszont nem kerül. A szekszárdi városházán csütörtökön tartott sajtótájékoztatón elmondták, az itt működő mintegy háromszáz ilyen kereskedelmi egységnek csupán harmada tette meg ezt. Ezek közül ugyan jó néhány megszűnt, de így is több mint százan nem tettek eleget e kötelezettségüknek. Ez súlyos következményekkel járhat, mert a hónap végén lejár a türelmi idő, s ezután a be nem jelentett vendéglátóhelyeket be kell zárni. Itt a város jegyzőjének mérlegelési lehetősége nincs. A bejelentést egyébként a városházán személyesen is meg lehet tenni, de be lehet küldeni postai vagy elektronikus levélben is.