Rétek pókbangóval és parkerdő kalábriai fenyővel

A tengelici homokvidéket egyetlen állandó vizű patak, az Éri-patak szeli át Pusztahen­csétől Kajdacsig, ahol a Sárvízbe torkollik. A patak mentén, a talajszint adottságaitól függően 1-től 10–12 hektár nagyságú láprétek alakultak ki, melyeknek részét képezi a Bárányi-rét, ahol a táj legnagyobb botanikai értéke a fokozottan védett, tavasszal virágzó pókbangó (Ophrys sphegodes), amely „jelzőnövényének”, az agárkosbornak társaságában mintegy „százas” állományában tenyészik ott.

A pókbangó a környezeti hatásokra rendkívül igényes, megmaradását az okszerű területkezelés, a megfelelő időben elvégzett kaszálás, vagy a kíméletes legeltetés fogja meghatározni. Korábban a patak menti réteken, több helyen tenyészett pókbangó, de az intenzív legeltetés, kaszálás és legfőképpen a műtrágyázás bevezetése következtében sok helyen kipusztult. A megmaradt tövekre az 1970-es évtizedben Kalotás Zsolt talált rá.

A parkerdő

A közigazgatásilag Tengelichez tartozó felsőtengelici Gindly-Benyovszky-kúria parkja volt Tolna megye első természetvédelmi területe, 1952-ben országos védelem alá helyezték, majd ennek feloldása után helyi védettség alá került. Legnagyobb értékét különleges madárvilága, méretes faegyedei mellett a Magyarországon csak itt található kalábriai fenyőállomány jelenti. A parkerdő közepén lévő kápolnát gróf Benyovszky Rezső építette fia végső nyughelyéül. A Gyulaj Zrt. az elvadult ősparkot turisztikai célból kitisztította, rendbe hozta, és mivel a kápolna annak szerves része, annak felújítását is felvállalták.

Túracélpont

A megyében közismert, az országban kevésbé, hogy nem csak az egyik legszínpompásabb madarunk, hanem egy tolna megyei település is a Tengelic nevet viseli. A falu, melynek címerében a tarka tollazatú madár az ott élők sokszínűségét szimbolizálja, 6 kastéllyal, illetve kúriával büszkélkedhet. A faluban 2014-ben átadott „Zöld út” a megkopott dicsőségű kúriák és a környék nevezetes élővilága közt kanyarog. Az épített örökségen túl megismerhetjük a Natura 2000 részét képező tengelici réteket, ahol még ürgékkel is találkozhatunk, de a pókbangós rétre is eljuthatunk.