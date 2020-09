Retró hangulatú véradást szerveztek

Retro Véradás elnevezésű eseményt szervezett az Országos Vérellátó Szolgálat hétfőre Szekszárdra. Százötven önkéntes véradót vártak, akiknek sört, virslit és egyéb ajándékokat adtak. Dr. Pászthy Vera vérellátó-vezető főorvos elmondta: három éve csatlakoztak ehhez az országos kampányhoz; Budapesten régebb óta megy. Az előző két szekszárdi alkalom is nagy sikert aratott, tetszett a véradóknak ez a retró hangulat.

A berendezés és a tizenegy egészségügyi dolgozó ruházata is ilyen hangulatot árasztott. Az ajándékok közt közismert magyar gyógycukorka is akadt, felelevenítendő azt az időszakot. Kulacsot is osztottak.

A koronavírus-járvány miatt eleinte nehezebb volt véradási helyszíneket találni, ennek ellenére nagyon nagy létszámban és lelkesen jöttek önkéntes véradók. Délelőtt már negyvenen érkeztek.

A véradási műveletet komoly előzetes kivizsgálás, kérdőív, megbeszélés előzi meg, hogy kiderüljön: a jelölt alkalmas-e a véradásra. A rosszullét ritka; véradás előtt fontos enni-inni, és túlságosan fáradtan nem szabad megjelenni.

A fiatalok és az idősek szívesen adnak vért. A harmincöt és negyvenöt év közötti korosztály a munka és a család miatt kevésbé ér rá, de őket is igyekeznek megszólítani, amennyire lehetséges.

Tolna megyében szerencsére jó a véradási kedv. A levett vért jellemzően Tolna, Somogy és Baranya megyében használják fel. Dr. Pászthy Vera hangsúlyozta: nagyon várják a véradókat a továbbiakban is, mert a betegeknek szükségük van vérkészítményre.