Robbant a gáz Mözsön

Hatalmas robbanást hallottak vasárnap délután a mözsiek. Sokan siettek a helyszínre, egy Árpád utcai lakóházhoz, köztük a közelben lakó önkormányzati képviselő, Szabó Imre.

– A polgárőrök biztosították a helyszínt – mondta -, a tűzoltók is hamar kiértek. Megtudtuk, hogy egy gázpalackból szivárgott a csatlakozásnál a gáz és az robbant be. Az ablakok kirepültek, az épület egyik fala is elmozdult. Megtámasztották faszerkezettel, de biztos, hogy oda nem mehetnek vissza, mert életveszélyes.

Ketten tartózkodtak odabenn a detonáció idején: egy hetven év körüli férfi, Boros László és a 44 éves lánya, Boros Gizella. Egy rokonuk, Boros István mentette ki őket, aki így összegezte a történteket:

– Mindkettőjüknek égett a ruhája és a haja. Jajgattak, sikoltoztak. Nagyon nagy bajuk nem történt, de bevitték őket a mentők a kórházba. Nem tudom, hova mehetnek majd. Ide nem, az biztos.

A tolnai polgármester, Appelshoffer Ágnes is értesült a történtekről. Ismeretei szerint a károsultak rokonoknál való elhelyezése megoldható. Üres önkormányzati ingatlan sajnos nincs. De természetesen megpróbálnak valamit tenni, ha sehol sem fogadják be őket.

