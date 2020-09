Rockműsort kapott Gyönk a Felvidékről

Harmadik alkalommal érkezett Gyönkre a Felvidéki Rockszínház augusztus 19-én. A Német Nemzetiségi Egyesület meghívására, A Megfeszített rockopera és A Napba öltözött leány rockopera után most a Legendák nyomában rockoratórium előadását láthatta a közönség.

Karkó Kosztolányi Henriett énekművész, a Felvidéki Rockszínház alapító művészeti vezetője azt írta: ezúttal a leghíresebb magyar rockoperák leghíresebb részleteiből adtak elő egy tartalmas rockoratóriumot, Sas Tibor, Kozák Péter, Szabó István és Szűcs Liza főszereplésével. Ezt előzte meg a Felvidéki Rockszínház ifirockszínházának összeállítása. A tánckarral és a szólóénekesekkel együtt harmincan álltak színpadra.

A színpad előtti ülőtér megtelt, sokan állva nézték végig a közel háromórás műsorukat. – Gyönk már első alkalommal lenyűgözött, most viszont megcsodálhattuk a Német Nemzetiségi Egyesület közösségi házát is, ahol fogadtak és vendégül láttak bennünket. Az autentikus épület, a berendezés, az udvar, a színvonalas mestermunka hűen adja vissza a régi idők hangulatát. A közösségi ház történetének megismerése és a történelmi múlt felidézése koncertünkre is rányomta hangulatát, pontosabban arra gondolok, hogy a magyar és a német nemzet történelmében, sorsában mennyi metszéspont található. Háborúk, kitelepítések, kisebbségi sors. Ezen is túl az Európa vagy a Dobó esküje című dal időszerű és aktuális napjainkban. Maradandó élményekkel tértünk haza Felvidékre, és bízunk abban, hogy nem utoljára találkoztunk a hálás gyönki közönséggel – nyilatkozta Karkó Kosztolányi Henriett.

Borítóképünk illusztráció