Roma-magyar diáktábort tartottak Uzdon

Ismét gyermekzsivajtól volt hangos az 1971-ben megszüntetett uzdi általános iskola területe, amely napjainkban már ifjúsági szálláshelyként működik.

Roma-magyar diáktábort tartottak ott nemrégiben az Uzdi Diákok Baráti Társasága, a Sárszentlőrinc-Uzdért Egyesület és a sárszentlőrinci roma nemzetiségi önkormányzat szervezésében. Dr. Farkasfalvi József, az Uzdi Diákok Baráti Társaságának elnöke elmondta, hogy az egykori diákok és a hozzájuk csatlakozók a 90 éves Renkecz József igazgató-tanítójuk közreműködésével a múlt értékeit igyekeznek átadni a jövő nemzedékének.

A táborban tizennyolc, többségében roma származású, 7 és 12 év közötti gyermek vett részt. Ellátogattak Sárszentlőrincre, és a Petőfi emlékházban többek között azt is megtudták, hogy a költő két évig koptatta a sárszentlőrinci iskola padjait. A táborhoz közeli Borjádot, és az ott található méhest is felkeresték, ahol 1845-ben Petőfi Sándor uzdi emlékeit megörökítve megírta A négyökrös szekér című költeményét. Itt a gyerekek saját készítésű koszorút és nemzeti színű kokárdákat helyeztek el. A diákok Petőfi és a négyökrös szekér útját lovaskocsival, énekelve, verselve ismételték meg. Sárszentlőrincen a közeli Alsó-Rácegrespusztán nevelkedett Lázár Ervin emlékszobájában is jártak, ahol jelmezbe bújva a meseíró egy-egy emlékezetes figuráját is megelevenítették.

A tábor területén, a több mint százötven éves iskolapadokkal és taneszközökkel kialakított erdei iskolában Renkecz Józsi bácsi megismertette őket az egykori uzdi iskolai élettel, a közelben lévő Sasosi cigánytelepen élők életkörülményeivel és az iskolai életben való részvételük tapasztalataival. Cigány lecsót is ettek, és jóízűen fogyasztották hozzá a ropogósra sült punyát. Kézműves foglalkozások, íjászkodás, játékos vetélkedők is színesítették a gyerekek táborozását.

Dr. Farkasfalvi József kiemelte a táborvezetők, Gerhardtné Pinczési Zsuzsanna, Horváthné Jankovics Márta és Schwartzné Farkasfalvi Erzsébet munkáját, és hozzátette, hogy a megvalósításhoz az Emberség Erejével Alapítvány nyújtott anyagi támogatást. A tábort zárón részt vett Demény Károly polgármester és Sátor Géza, az Uzdért Egyesület elnöke, akik a tábor lakóit értékes könyvcsomaggal lepték meg.