Romák és rendőrök működnek együtt

A kapitányságon tartott értekezleten értékelte a működési területén tevékenykedő roma nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodását a Paksi Rendőrkapitányság.

Dr. Kuti István rendőrkapitány szerint eredményes az együttműködés és – bár statisztikai­lag nem kimutatható – szerepe van a bűnügyi mutatók javulásában. Az első szándéknyilatkozat 2005. május 24-én született a felek között, az akkor kialakult párbeszéd fontos eredménye, hogy megismerték egymást, „mindenkinek a zsebében van a másik telefonszáma”, fogalmazott a rendőrkapitány.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Azt mondta, egyedi ügyekbe nem vonhatják be a kisebbségi önkormányzatokat, mert csak az eljárásban érintett felek vehetnek abban részt, de a bűncselekményekhez vezető okok feltárásában, értékelésében anonim módon lehet és érdemes is konzultálni. A rendőrség minden más szervezettel, nemzetiséggel szemben nyitott hasonló megállapodásra, és ehhez is csatlakozhat a kapitányság munkájában érintett települések bármelyikén működő roma nemzetiségi önkormányzat.