Rovarból van bőven, kedvez a pára és a hő

Az idei nyáron elképesztő mennyiségű rovar – levéltetű, pettyesszárnyú muslica, lódarázs, moly, harlekinkatica, amerikai fehér medvelepke – és béka szabadult ránk. A szakember szerint ebben nagy szerepe van a párás, meleg nyári időnek. Védekezni vegyszeresen nem igazán lehet ellenük, mert ezzel a méheknek is ártanánk.

Júniusban a levéltetvek árasztották el a megyét, ott voltak az utcán, az udvarban, az autó szélvédőjén, akkor a szokatlan nagy melegnek és a száraz időnek tulajdonították a jelenséget. Hála a harlekinkaticáknak számuk mára jelentősen megfogyatkozott. Az örömünk azonban nem lehet teljes, mert közben a harlekinkaticák is elszaporodtak és mellettük még számtalan rovar. Dr. Vörös Géza, rovartanban jártas növényvédő szakember kérdésünkre elmondta, valóban elszaporodtak a rovarok, ennek több oka is van. Egyrészt az idei nedves, meleg nyár nagyon kedvez a felsorolt bogaraknak, másrészt olyan rovarok is megjelentek nálunk, melyek eddig nem voltak itt jellemzőek, ennek viszont az áruk szabad áramlása kedvez.

Érkeznek gyümölcsök és zöldségek Afrikából, Dél-Amerikából, Ázsiából, és velük együtt például a pettyes hátú muslica, vagy az amerikai fehér medvelepke. Az előbbiről tudni kell, hogy a lágy bőrű gyümölcsöket – málna, ribizli, szeder, szőlő, füge – nagyon szereti. Mivel fűrészes a tojócsöve, így a petéit beleszúrja a gyümölcs héjába és ott elszaporodik. Az egy-két nap alatt kikelő lárvák furkálásukkal hamar fogyasztásra alkalmatlanná teszik a gyümölcsöket. A távol-keleti eredetű pettyes szárnyú muslica 2008-ban tűnt fel Dél-Nyugat Európában és Észak-Amerikában, a faj világszerte rendkívül gyorsan terjed, ma már Európa nagy részén, egészen a Skandináv félszigetig, illetve keleti irányban Grúziáig megtalálható, és Dél-Amerikában is megtelepedett. A hideg tél, valamint a száraz, forró, nyár egyaránt visszafogják a kártevő felszaporodását, az idei azonban nem ilyen. Minden adott tehát, hogy amennyiben pár héten belül egy száraz hőhullám nem fogja vissza a kártevő felszaporodását, úgy az idén jelentős károkat okozzon, akár korábban nem érintett szőlőültetvényeken is.

Idén nagyon sok a darázs és a lódarázs is, mindkettő csípése nagyon kellemetlen, főleg annak, aki allergiás rá. Hangyákból is több van a szokottnál, minden gyümölcs, legyen az barack, szilva vagy szőlő, tele van vele. Ugyancsak elárasztanak bennünket a harlekinkaticák. Az ő szerepük érdekes, hiszen évtizedekkel ezelőtt biológiai védekezés miatt szándékosan szaporították ezeket például Németországban, ugyanis mint már említettük, elpusztítják a levéltetveket. Azonban ha a levéltetvek elfogynak, akkor a hasznos katicabogarakat eszik meg, mondta dr. Vörös Géza. A szaporodásukat visszafogni ma már nem lehet. A meleg, csapadékos időjárásnak köszönhető sok az amerikai fehér medvelepke is, melynek most rajzik a második nemzedéke. Hernyófészkeket alakít ki a gyümölcsfákon, majd lerág mindent, amit ér. Felszaporódóban van a pókhálós almamoly is. Ami viszont jó hír, a kukoricákban nagy gondot okozó gyapottok-bagolylepkéből viszont kevesebb van a szokottnál, ez a rovar ugyanis a száraz meleget szereti.

A szakember szerint a következő hetekben szárazabb, melegebb időt ígérnek az előrejelzések. Hőhullámok is ezután várhatóak, ez változtathat az eddigi helyzeten, ugyanis a vegyszeres védekezés nem lenne megoldás a rovarok ellen, mert azzal sokat ártanának a gazdálkodók a méheknek is.