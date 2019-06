Rózsaszínbe borult hétvégén a Spájz

Az eper volt a legutóbbi Spájz főszereplője Pakson. A gyümölcsöt nem csak önmagában kínálták, hiszen a különböző standoknál volt epres csoki, szamócapálinka, epres joghurt is. Sőt, a helyszínen eper-lekvárt is főztek. De a megszokott termékek közül is válogathattak az érdeklődők, így többek között termelői lekvárokat, szörpöket, bio tojást, friss és füstölt húsokat, sajtokat, borokat, kerámiákat, fa és bőr használati tárgyakat, mézkülönlegességeket, savanyúságokat lehetett vásárolni.

Számos újdonság is fogadta a kilátogatókat. Most először volt Juice bár, ahol Badics Viktor mixer várta különböző epres frissítőkkel és többfajta gyümölcsös smoothie-val a vevőket. Teljesen megújult a Spájz játszóháza is, és itt mutatkozott be az Ökocsiga Játszóház 2019-es újdonsága, a Kemencés Parasztudvar. A régi paraszti világot idéző, több állomásos játék során például búzát lehetett őrölni egy igazi, az 1800-as években készült kalocsai kézi malommal. A sparheltnél sütni lehetett, és a lekvárfőzés itt sem maradt el.