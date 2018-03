Rubint Réka volt a fitnesznap egyik edzője

Ismét fitnesznapot rendezett a Fitt Fitness Szekszárd. Vasárnap a Városi Sportcsarnokba várták a mozogni vágyókat, akiknek nemcsak a szekszárdi fitneszterem edzői, hanem bonyhádi, tolnai, mohácsi és budapesti szakemberek is tartottak órákat. A nap fénypontja pedig Rubint Réka alakreform edzése volt.

Asztalos Adrienn, a szekszárdi Fitt Fitness vezetője elmondta, hogy négy helyszínen zajlottak az edzések és mintegy hatszáz résztvevője volt az egésznapos programnak. A legtöbb érdeklődőt, miként tavaly, úgy idén is Rubint Réka órája vonzotta, de természetesen sokan tornásztak a többi szakember edzésein is. Lehetett például jógázni, zumbázni, kangoozni, illetve ki lehetett próbálni az X-Fightot, a core tréninget és a TRX-et is. Az egyik teremben pedig kizárólag spinning edzések váltották egymást.

Asztalos Adrienn hozzátette, a fitnesznap célja egyrészt, hogy egy helyen, egy napon minél több mozgásformát megismerhessenek az érdeklődők, másrészt pedig a testmozgást, a szabadidősportot szeretnék népszerűsíteni. Ehhez támogatást biztosított az önkormányzat, amely az Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott pályázaton további anyagi segítséget nyert a megvalósításhoz a Sportért Felelős Államtitkárság által meghirdetett Hiszek Benned Sport Programban. Ez többek között az egészséges életmódra nevelést, illetve a szabadidősportot végző társadalmi réteg szélesítését szolgálja az ország népegészségügyi mutatóinak javítása érdekében.