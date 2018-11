Schubert Olívia folytatja az elhunyt Heinek Ottó munkáját

Schubert Olívia vezeti a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatát Heinek Ottó elnök augusztus 20-i halála óta. Az elnök származásról, identitásról, feladatokról, hozzáállásról és sok egyébről mesélt.

– Honnan származik, milyen útravalót kapott a családjától?

– A Baranya megyei Bólyból származom, mind apai, mind anyai ágon sváb családból. Édesapám oldaláról tősgyökeres bólyi vagyok, míg édesanyáméról székelyszabari és monyoródi „keverék”. Sajnos a mi családunkban is tabuként kezelték a rokonságunkat is érintő elűzetést, a család egy részének emigrálását, a háborús időszakot, a háborút követő vagyonelkobzást. Az egyetemi tanulmányaimat Pécsett kezdtem, aztán DAAD ösztöndíjjal Kölnbe kerültem, ahol hét évet töltöttem. Ott tudatosult bennem igazán, hogy mennyire különleges is az én identitásom. Kitűntem ugyanis azzal, hogy Magyarországról származom, és a környezetem érdekességként értékelte azt, hogy ennek ellenére német vagyok. Az egyetemi éveim alatt egyre jobban beleástam magam a kisebbségi témákba, a politológia és történelem szakokon is kisebbségvédelemmel és emberi jogokkal foglalkoztam. Volt egy hazánkból elszármazott, nagyon kedves professzorom, aki a kisebbségvédelem nemzetközi szakértője volt: neki sokat köszönhetek azért, hogy tudatosan indultam ebbe az irányba. A legmeghatározóbb azonban kétségkívül a családomtól kapott útravaló volt. A most 98 éves nagymamám még aktívan megéli azt, hogy elnök lettem. Egyrészt nagyon büszke rám, másrészről félt is. Tudom, hogy a többi nagyszülőm is büszke lenne rám, és biztos, hogy azt adnák útravalóul, hogy az eddig megszokott nyitottságommal, az emberek iránti tiszteletemmel és kíváncsiságommal végezzem a munkámat, valamint azzal a felelősségtudattal, amit tőlük tanultam.

– Milyen tapasztalatokkal gazdagodott élete nagyobb döntéseinél, váltásainál?

– Az országos német önkormányzattal való szoros együttműködésem nem augusztus 20-án kezdődött, annak azért van egy hosszú előtörténete. Hivatalvezetőként, közgyűlési tagként, és a Heinek Ottó mellett folytatott helyettesi tevékenységem révén tudatossá vált bennem ennek a munkának a tartalma, felelőssége, az ezzel járó megtiszteltetés és bizalom is. Az évek során az ügy iránt kialakult elhivatottságom segített abban, hogy Ottó halálát követően aránylag gyorsan tudtam dönteni: a fennmaradó önkormányzati ciklus folytonossága érdekében átveszem a feladatait. Az, amikor a hivatalvezetői munkámat feladtam az Audi Hungariáért, tudatos döntés volt. Az Ottó halálát követő átmeneti időszakban természetesen nagyon nehezen tudtunk koncentrálni a feladatokra. Bár mindig is szívügyem volt tenni a közösségünkért, Ottó idejében mindig úgy éreztem, hogy van egy megfelelő emberünk az elnöki pozícióra. Sosem gondoltam volna, hogy egyszer én fogom a nemzetiségünket képviselni az elnöki székből. Amióta megválasztottak, még mindig sokszor azt érzem, hogy csak Ottót helyettesítem. Szeretném, ha nagyobb törés nélkül vihetnénk tovább azt a munkát, amit Ottó az elmúlt húsz évben nagyon céltudatosan kialakított.

– Hogy teltek az első munkanapok?

– A legfontosabb feladataim egyike az, hogy a számtalan, szerteágazó, párhuzamosan futó tevékenységeket megismerjem. Személyesen szeretnék egyeztetni valamennyi partnerünkkel, az általunk fenntartott intézmények vezetőivel, hogy átbeszélhessük a jelenlegi helyzeteket, problémákat, lehetséges utakat. Emellett elkezdődött a parlamenti munka, a képviselőnkkel közösen és vele együttműködve próbálom magam is feldolgozni az épp aktuális témákat. Ezek között mindenekelőtt köznevelési kérdéseket, például a nemzetiségi óvodapedagógusi ösztöndíjprogram részleteinek előkészítését említeném, amelyet szeptemberben indítottunk el.

– Mik a legfontosabb célkitűzések?

– Úgy gondolom, hogy világos célokat fogalmaztunk meg, amikor elkészítettük a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2020-ig tartó stratégiáját, amely hosszú, sok szereplős és sok beszélgetésen, vitán, hétvégi workshopokon alapuló közös munka eredménye. Az abban említett kulcsterületek – a politika, az oktatás, a kultúra, az ifjúság és a kommunikáció – megadják az alapvető irányokat, amelyeket követnünk kell. Fontosnak tartjuk továbbra is, hogy tovább erősítsük az oktatási intézményeinket annak érdekében, hogy egyre jobb minőséget, egyre jobb szolgáltatásokat tudjunk nyújtani a hozzánk járó tanulóknak. Hangsúlyos szerepet kapnak a helyi nemzetiségi önkormányzatok is, valamint az általuk átvett intézmények támogatása. Örömteli, hogy azok a parlamenti képviselők hathatós lobbitevékenysége kapcsán a következő időszakban sokkal erősebb anyagi támogatással számolhatnak majd.

A helyi vezető hisz a folytatásban Dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szerint nem volt kétséges, hogy a Heinek Ottó által elkezdett munkát folytatni kell. Épp ezért volt kézenfekvő, hogy helyettese vette át a vezetői feladatokat, a szavazás egyhangú volt. – Ugyanakkor nem könnyű örökség, amelyet az országos önkormányzat elnöke feladatul kapott – mondta a szekszárdi elnök. Hozzátette azonban, hogy Heinek Ottó mindig nagy rendet tartott maga körül, így meglepetés ügyek nem szakadtak utódja nyakába. Dr. Józan-Jilling Mihály azt is megemlítette, hogy jövőre választás lesz, amelyre készülni kell. Névjegy Schubert Olívia pécsi, kölni és budapesti egyetemi tanulmányai után 2002-től a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalban, később a Miniszterelnöki Hivatalban felelt nemzetiségi és EU-s pályázati ügyekért. 2007-től a MNOÖ hivatalvezetőjeként, majd öt éven át az Audi Hungaria Zrt.-nél dolgozott.