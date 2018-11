Segítenek a családnak, akiknek a házának ütközött egy teherautó

Ház falának ütközött egy teherautó szombaton délután, ennek következménye, hogy a lakóépületben a kár jelentős. Szerencsére a családi házban éppen akkor nem tartózkodott senki, így személyi sérülés nem történt. A helyieket azóta is élénken foglalkoztatja az eset, hiszen tragédia is történhetett volna.

Kovács György, Nagydorog polgármestere többször is járt a helyszínen és amiben csak tudott, segített az érintett családnak. A családtagok közül senki nem sérült meg, de a teherautó sofőrjét és a rakodóját súlyos sérülésekkel szállította a mentő kórházba. Szerencsére rakomány nem volt a jármű platóján, mert akkor még nagyobb lett volna a baj, mondta a polgármester.

Kovács György polgármester elmondta, az ingatlan annyira megsérült az ütközéstől, hogy két szobát alá kellett dúcolni. A kár az első becslések szerint egymillió forint körül van.A családi házban egy középkorú házaspár lakik, három gyermekkel. Elsősorban lelki támaszra volt szükségük a baleset után. A biztosító már keddre ígérte, hogy kárszakértőt küld a helyszínre. A javítást a gépkocsi biztosítója fizeti majd. Mivel közeledik a hűvösebb, téliesebb idő, így a munkákat igyekeznek minél előbb elkezdeni, már kért a család a javításhoz árajánlatot is. Egy statikus is megnézte az épületet, megállapította, hogy kiköltöznie a családnak nem kell, a még használható szobába laknak most mind az öten. Az édesapa egyébként az önkormányzatnál dolgozik, a nagyszülők pedig szintén Nagydorogon élnek, így aki csak tud, összefog a család megsegítésére.

A rendőrségi jelentés szerint, egy tehergépkocsi tolatott ki november 10-én délután Nagydorogon, egy Kossuth Lajos utcai kapubejárónál, melynek során a jármű vezetője nem adott elsőbbséget a főúton közlekedő teherautónak. Az ütközés elkerülése érdekében az utóbbi jármű vezetője balra kormányozta a tehergépkocsit, ami az útpadkán, és egy sövényen áthajtva egy ház falának ütközött. A balesetben a jármű vezetője és utasa is súlyos sérülést szenvedett. Az eset körülményeit a Paksi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja.