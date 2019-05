Segítik az alacsony iskolai végzettségűeket

– A kormány elkötelezte magát amellett, hogy erős nemzetállam legyen Magyarország, megerősítsük a gazdaságot, a népességet. A megfelelő kereset, jövedelem biztosítása az állampolgárok részére mindehhez nélkülözhetetlen – mondta a sajtótájékoztatón Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott.

Kitért a dombóvári Pasha Ipari és Kereskedelmi Kft. megszűnésére is. Mint arról mi is beszámoltunk, a cég globális piaci folyamatokra hivatkozva húzza le a redőnyt, s ezzel száznyolcvanöt dolgozó veszíti el az állását. Dr. Horváth Kálmán elmondta, hogy a munkavállalók Tolna, Baranya, Somogy megyéből jártak ebbe az üzembe dolgozni. A jogszabályban előírt lehetőségeknek megfelelően a Tolna Megyei Kormányhivatal mindent megtesz az érintett munkavállalók mielőbbi elhelyezkedésének elősegítése érdekében, szükség esetén átképzésekkel, munkaerő-közvetítéssel, illetve különböző munkaerő-piaci programokba való bevonással.

Az európai uniós projektről dr. Gonda Ádám főosztályvezető tartott részletesebb tájékoztatót. Ismertette, hogy 2019. áprilisában 4337 ember került be a programba, a Kormányhivatal így a tervek 78,9 százalékát már teljesítette. Ezidáig 3432-en a támogatással sikeresen munkába is álltak, 922-en képzésen vettek részt, 17-en pedig képzésben és támogatott elhelyezkedésben részesültek. Összesen 150 támogatott képzést indítottak, és a résztvevők 94,3 százaléka fejezte be sikeresen a programot.

Az országos eredményekről, valamint a munkaerőpiaci helyzetről Gerzsényi Ágnes, a Pénzügyminisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztályának tervezési referense tartott előadást.