Senkit nem kímél a koronavírus, eltemettek egy orvost is

Tragikus hírrel kell kezdenem a heti beszámolómat. Mélységes fájdalommal tudatjuk, hogy kollégánk, barátunk, dr. Sziklai Lajos Bátaszék város háziorvosa a nehéz küzdelem után feladta a koronavírus ellen folytatott harcát és végleg lehunyta szemét. Nyugodjon békében, írta naplójában dr. Kovács Klára háziorvos.

– Az utolsó pillanatig dolgozott. Súlyos állapotban került kórházba. Az intenzív osztályos kezelés ellenére elveszítettük. 62 évet élt. A város egészségügyi ellátásának meghatározó személyisége volt. Sajnos a rendelésre és ügyeletbe is beesik a covidos beteg. Asszisztense karanténba került, otthonról intézi a betegek gyógyszereinek a felírását. Békeidőben az orvos és a nővér egy időben nem lehet távol a rendelőtől. A járvány ezt a szabályt is átírta.

Beköltözött a vírus az idősotthonba is. Két hete csak néhány nővér antigén tesztje lett pozitív, most már azok vannak kevesebben, akik negatív tesztet produkálnak. A személyzet és az idősek is elkapták a betegséget. Nem történt mulasztás, nincs hibás. A felelősségteljes viselkedés ellenére is itt tart a járvány. Mindenütt ott van a vírus és keresi a gazdáját. Hétfőn az összes lakót megtesztelték, az eredmény ijesztőre sikerült. Többen megbetegedtek. A dolgozók otthon nyomják az ágyat, az intézmény a betegek elkülönítésére covid részleget zárt le. A lakók ellátása mindvégig zökkenőmentesen ment, külső segítséget kaptak. A kialakult járványhelyzet ellenére a gondozottak ellátása továbbra is zavartalan, a járványügyi szabályok betartására nagy erőfeszítéseket tesznek.

Bátaszéken jól érzékelhető, hogy a járvány fölfele haladó szakaszában vagyunk. A jelenlegi járvány helyzetben, már egyetlen egészségügyi dolgozót sem hoz izgalomba egy pozitív PCR vagy pozitív antigén tesz, tömegével kapunk ilyen eredményt. Most az a kérdés, hogy a gazdája milyen állapotban van, otthonában gyógyuló enyhe eset vagy tüdőgyulladás miatt kórházi ellátásra szoruló középsúlyos eset.

– Tucatjával beszéltem gyógyult páciensekkel, akik elmondták, hogy az állapotuk hullámzó volt. Éjjelente felébredtek az izmok és az ízületek fájdalmára. Mellkasi fájdalom és kínzó köhögés gyötörte őket, amikor úgy tűnt, mintha kicsit könnyebb lett volna a nap, akkor másnap újra nem volt jártányi erejük sem. Egy hónap elteltével is mellkasi panaszról számoltak be. Labor vizsgálat és EGK a belépő. Többen hat-hét hete szenvednek mellkasi panasztól. Egy része mellhártya fájdalomnak és izomfájdalomnak tűnik, másik fele a szív és idegrendszeri érintettséget jelez. Ingadozóvá vált az eddig jól beállított vérnyomás, rohamokban szapora szívverés jelentkezik. Többsége szervi panasznak tűnik, nem pszichés problémának. Tartós fejfájás sem ritka. Zsibbadás, hideg végtag és éjjeli hőhullám jellegű égő érzés, amire felébrednek.

– Egy kedves, szorgalmas iskolatársam a feleségétől az együtt töltött karantén napjai alatt elkapta a vírust. Emlékszem a mondatra, ahogy a feleség mondta, hogy külön alszanak és étkeznek. Biztosra mondom, hogy a távolságtartási szabályokat a házon belül semmilyen okból sem szegték meg. Fegyelmezett és tisztességes emberek mind a ketten. A férj karanténja lejárt, de a munkáltató úgy döntött, hogy csak negatív PCR teszttel állhat munkába. A cég kifizette a vizsgálatot, ami pozitív lett. Az egészségügyben tüneteket mutató betegnek kérhetünk tesztet, kontaktok tesztelésének a járvány ebben a szakaszában nincs járványügyi jelentősége. A férfi jól volt, ezért a házkörül tett-vet. A munka közben rozsdás szögbe lépett. Néhány nap elteltével a sérülés helye egyre jobban fájt, megduzzadt és piros csík indult a bokáján felfele. Ezt a nyirokér gyulladást vérmérgezésnek nevezi a szájhagyomány. Végtére is, kezeletlenül súlyos betegség alakul ki belőle. Jól elmesélték az állapotot, én meg a teendőt. A felhőbe emlékeztető tetanusz oltást és antibiotikumot küldtem. Párakötést egyedül megoldották. Mi legyen az injekcióval, azt csak szakember adhatja be. Szándékosan menjek be egy covidoshoz? Hogy legyen?

„A teraszon fogom beadni a felkarodba! Az injekciót az ablakpárkányba teszed, négy fokban, egy pólóban kiállsz és vársz rám!”

Én teljes menetfelszerelésben leszek. Sötét és hideg este volt, komolyan mondom az idei tél eddigi leghidegebb estéje. Az injekciót gyorsan beadtam. Az elköszönés tartott tovább. A párkányon egy közepes zacskó Mozart bonbon kínálta magát. Nekem szánták. Mozart szülővárosában Salzburgban ettem először ebből a finomságból. Azóta csak lejárat közeli akciós terméket vásároltam, mert még így is drága. Levetettem a gumikesztyűt és megkértem őket mindent dobjanak ki, mert tőlük semmit sem lehet kivinni, mert minden fertőző anyagnak minősül. A bonbont közösen egyék meg, lesz elég idejük, mert most a feleség lett a férj kontaktja. A feleség az ablakból szemlélte az eseményeket, nevetett és két kézzel integetett. Ők szívesen adták volna én szívesen megettem volna, de a józan ész és a szabályok ellene szóltak. Az eset szöget ütött a fejembe, de legalább nem a lábamba. A fejen levő sérülések sokkal gyorsabban gyógyulnak, mint a lábon levők.