Sertéspestis emeli az árakat, új helyzet a feldolgozóknál

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a hazai kiskereskedelmi áruházláncok, a vágóhidak, a sertéshús-feldolgozók és a tenyésztők részvételével soron kívüli megbeszélést kezdeményezett. Ennek oka, hogy jelentősen átrendeződött a világ sertéspiaca.

Az elmúlt hónapokban az élősertés árak jelentős mértékben emelkedtek, ugyanakkor a húsipari termékek árai nem követték az alapanyag önköltségének növekedését. Mindez sok hazai vágóhidat és húskészítmény-gyártó üzemet hoz nehéz helyzetbe.

Széles körű megbeszélést tartottak az elmúlt héten Dunaharasztiban a témával kapcsolatban. Itt elhangzott, hogy a távol-keleti országokban a házisertés-állományokba is betört az afrikai sertéspestis, emiatt az utóbbi hónapokban Kínában és a vele szomszédos országokban is erősen megnőtt a kereslet az európai sertéshús iránt.

Kínában óvatos becslések szerint is a sertéshús-előállítás harminc–negyven százaléka tűnt el, ami a világ sertés-előállításának tizenöt–húsz százalékát jelenti. Mindez az európai felvásárlási árak komoly emelkedését hozta.

Tolna megyében is jelentősen megindult a kereslet, az árak elindultak felfelé, jelenleg egy kiló élő sertéshúsért közel ötszáz forintot fizetnek, mondta a faddi székhelyű Dunahyb Kft. állatorvosa, ügyvezető igazgatója, dr. Reibling József. Ebből a bevételből már fejlesztésre is jut, tette hozzá.

Nemcsak a felnőtt állatokra, a malacokra is nagy kereslet van, mondta Lengyel Lóránd, akinek Németkéren van a gazdasága. A nagyüzemek százával vinnék a huszonöt kiló körüli kis állatokat, de nem tudnak minden érdeklődőt kiszolgálni. A malacok ára jelenleg kilónként kilencszáz–ezer forint.

Az élősertés felvásárlási ára tehát nőtt, a hazai vágóhidak és húskészítmény-üzemek jelzései szerint azonban a kiskereskedelmi láncoknál a felvásárlási árak nem követték ezt a trendet, azaz még mindig alacsony áron vásárolják meg a húst a vágóhidaktól. A piacon jól látható, hogy a hús felvásárlási és fogyasztói ára nem emelkedett olyan mértékben, ami a növekvő bekerülési költségeket – például élősertés, munkaerő, energia ára – fedezné.

Amennyiben a tendencia nem változik, sok vágóhíd és a velük kapcsolatban álló termelői kör nehéz helyzetbe kerül – hangzott el Dunaharasztiban, a megbeszélésen. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara aktívan részt kíván venni a feszültség csökkentésében, az ágazati szereplők közötti közvetítéssel, a termelői- és a feldolgozói kör, valamint a kiskereskedelem közötti kommunikáció erősítésével, ezzel elősegítve az ágazaton belüli egyensúly visszaállását és a fogyasztók biztonságos és ellenőrzött hazai sertéshússal és hústermékekkel történő ellátásának megtartását. Ezt célozta a mostani megbeszélés is.

A KSH adatai szerint Magyarország élősertés-kivitele is hatvanhárom százalékkal nőtt 2019 első negyedévében az egy évvel korábbi mennyiséghez viszonyítva. A legfőbb partnerek Románia, Ausztria és Hollandia voltak. A hazai vágósertés termelői ára idén májusban huszon­nyolc százalékkal állt magasabb szinten, mint egy évvel korábban.

A bolti árakon is látszik az áremelkedés: a korábban ezer forintos sertéscomb vagy lapocka kilója most 1300–1400 forint lett, a karaj kilója pedig 1400–1500 forint, a csont nélküli változat ennél is többe kerül. A legdrágább sertéshús az oldalas, kilójáért 1700 forintot is elkérnek.