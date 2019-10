Sertéspörkölt rotyogott a bográcsban

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A Bátaszéki Nyugdíjas Egyesület összejövetelt tartott ma délelőtt az Iparos Kávézóban. Amíg főtt a sertéspörkölt, Bagdy László tartott előadást a Bátaapátiban működő Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóról, illetve a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT) működéséről és szerepéről.

Bagdy László elmondta, hogy nagyon komoly előírásoknak kell megfelelnie a hulladékoknak, többszörösen ellenőrzik is azokat. Megosztotta továbbá azt is, hogy a jövőben változni fog a hulladékkezelés-és szállítás módja is. Ennek tükrében már az atomerőműben bebetonozzák a hulladékot, és úgy szállítják majd Bátaapátiba.

Tudatta, hogy az ország energiafelhasználása folyamatosan növekszik, a klímaberendezések miatt már nyáron is felhasználódik a téli villamosenergia-mennyiség. Ezt pedig csak atomerőművel lehet biztosítani, hiszen a megújuló energiaforrásokból kinyert áram tartalékolása még nincsen bevált módszer, valamint ezek az erőművek esetlegesen működnek, van, hogy több áramot termelnek, van, hogy semennyit. Példaképp Németországot hozta fel, elmondása szerint a német államnak Franciaországból és Lengyelországból kell megvásárolnia az energiát, mióta leállították atomerőműveiket. Hangsúlyozta, hogy az atomerőművek építését és üzemeltetését is meg lehet oldani biztonságos módon, valamint azt is, hogy ezek a létesítmények környezetbarát megoldást jelentenek, ellenben a szénerőművekkel.

Az előadása után dr. Bozsolik Róbert is tiszteletét tette a rendezvényen, megköszönte a bizalmat, mint mondta a választások után mást nem is mondhat polgármesterként, és azt is megköszönte, hogy meghívást kapott a programra.