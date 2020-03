Sétáltatáskor el kell kerülni az embereket

A házi kedvencek sétáltatásának szabályai, fertőtlenítésük, élelmezésük a koronavírus-járvány idején még inkább foglalkoztatja az állattartókat.

Az ebek sétáltatása nincs megtiltva, de a napi négy alkalom helyett lehet, hogy három is elég lehet arra, hogy a kis kedvenc elvégezhesse a dolgát. Fontos odafigyelni arra is, hogy gazdája a közös séta ideje alatt ne érintkezzen másokkal, és ne engedje meg idegeneknek, hogy megsimogassák a kutyáját.

Szigeti-Tóth Magdolna szekszárdi állatkozmetikus elmondta, a koronavírus ellen a kutyák, macskák bundáját langyos vízzel át lehet törölni, nem árt nekik. Például egy kijárós cica ki tudja kivel, mivel találkozik, itt a tavasz, a vedlés időszaka, fontos, hogy legyenek kifésülve.

Hangsúlyozta, a minimális higiénia elérése a háziállat, kutya, macska, fésülésénél kezdődik. Ha az állat tulajdonosa nem akarja, hogy gubancolódjon, csomósodjon kedvencének a szőre, minden nap öt percet szánjon arra, hogy átfésüli. Az állatokat csak akkor szabad megfürdetni, ha csomómentesre vannak fésülve, különben összeáll a szőrük és bepállik alatta a bőrük.

Amelyik kutyus hajlamos arra, hogy a szeménél a váladék összegyűljön, ilyenek a kistestű ebek, akkor langyos vízzel naponta-kétnaponta le kell mosni a szemeiket, különben a váladék odaszárad. Ha a gazdájuk ügyes, akkor a fenekük környékén található szőrt ollóval rövidebbre is nyírhatja, hogy ne ragadjon bele az ebek széklete.

– A házikedvencek kozmetikázását a gyakorlottabbaknak ajánlom, bár a boltban kapható gépek arra annyira nem alkalmasak. Mi nagy teljesítményű gépekkel dolgozunk. Persze, ha hónapokig be lesz zárva minden, és már mi is leállunk, akkor sajnos minden állattartónak, tulajdonosnak magának kell gondoznia kedvencét. Jelenleg a városban több kollégámmal együtt maszkban és kesztyűben dolgozunk, a kapuban vesszük-adjuk át az állatokat, a kozmetika területére senki nem jöhet be. Én otthon dolgozom, de koronavírus-helyzet miatt lehet, hogy hamarosan bezárok – magyarázza. Arról is beszélt, a webáruházakból még folyamatosan rendelhetőek a tápok, a konzervek, de ajánlatos egy hónapra előre vásárolni, hiszen nem tudni pontosan mennyi időre kell felkészülni.