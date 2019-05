Sétarepülővel szálltak a magasba a bonyhádi idősek

Tizenöt perces sétarepülést kaptak ajándékba karácsonyra a bonyhádi idősek otthona lakói. Ma Őcsényben fel is emelkedtek a magasba. Leszállás után széles mosollyal számoltak be az élményeikről.

– Minden évben próbálunk valami szokatlan, izgalmas programot szervezni a bonyhádi idősek otthona lakóinak. Tavaly wellnessezni voltak, idén pedig hárman – két idős és egy gondozó – Őcsényben vehetnek részt sétarepülésen az alapítványunk jóvoltából – mondta Kiss-Kelemen Eszter szakmai vezető. Hozzátette, úgy tapasztalták, hogy az idősek otthonairól még ma is inkább negatív kép él az emberekben. Szerették volna megmutatni, hogy az intézményi ellátás nem jelenti azt, hogy vége az életnek. Egyúttal arra is igyekeznek felhívni a figyelmet, hogy fontos az időskori aktivitás. Nem titkolt cél, hogy erre minél több lehetőséget biztosítanak a – néha talán kicsit extrémnek tűnő – programok során. A résztvevők kiválasztása objektív szempontok alapján történt. Az otthonban mindössze tizenhatan laknak, sokan már kilencven év felettiek. Nekik már nem ajánlott a magasba emelkedni, és nem is igazán vállalkoztak volna rá.

A leszállás utáni hangos nevetés arról árulkodott, mindhárman élvezték a repülést, de azért megkönnyebbültek a földet érés után. Az idősek széles mosollyal meséltek a levegőben töltött percekről. Abban mindannyian egyetértettek, hogy hatalmas, életre szóló élmény marad számukra. Elárulták, hogy eleinte féltek egy kicsit, de gyorsan feledésbe merült a szorongás. Egy közös fotó után a pilótának is megköszönték a feledhetetlen pillanatokat, majd hazaindultak. Kiss-Kelemen Eszter a távozás előtt még elárulta, a következő nagy eseményük a családi nap lesz, amikor a lakók megvendégelik szeretteiket, sőt, egy kis műsorral is készülnek nekik.