Sikerekben gazdag versenyszezonnal nyitotta az évet a DsD

A tavasz beköszöntével a versenyszezon is elkezdődött a paksi Destiny’s Dancers Táncegyesület számára. A közelmúltban elért eredményeikről Bor Andrea koreográfus, az egyesület vezetője beszélt.

Sok-sok sikerélménnyel, kupával és éremmel tértek haza a különböző versenyekről a Destiny’s Dancers (DsD) táncosai. Bor Andrea, az egyesület koreográfusa, vezetője elmondta, ahogy négy éve minden tavasszal, úgy idén is versenysorozattal kezdték az évet, és idén tizenegy versenyprodukció készült kimondottan a nemzetközi megmérettetésekre, melyeken kicsik és nagyok egyaránt képviselhették a csapatot.

Először Veszprémbe utaztak a nemzetközi Connector Táncfesztiválra, ahonnan hat arany-, két ezüst- és egy bronzminősítéssel tértek haza a táncosok, valamint az egyesület 2-4. osztályos tanulói a „Legkreatívabb előadás” különdíját is elnyerték. Bor Andrea hozzátette, hogy itt mutatták be először a versenyprodukciókat és sok táncos is ekkor lépett először színpadra, ezért a szakmai zsűri jó értékelése nagy elismerés számukra.

Hasonlóan jó eredményekkel zárult a kecskeméti Dance Universum Táncverseny, ahol három arany, egy ezüst és három bronz kupát szereztek a paksi táncosok, két produkciójuk pedig éppen csak lemaradt a dobogóról, és negyedikek lettek velük. A koreográfiákkal street dance és látványtánc kategóriákban indultak.

Az idei szezon eddigi legnívósabb megmérettetése a Győrben rendezett Fusion Dance Contest elnevezésű nemzetközi táncverseny volt. A Destiny’s Dancers negyven táncossal képviseltette magát, két hip-hop és hat látványtánc koreográfiával. A nemzetközileg is elismert szakmai zsűri három arany- és három ezüst minősítés mellett a „Legjobb profi színpadi alakításért” járó különdíjat is az egyesületnek szavazta meg a profi junior csoport „Zárt osztály” című, látványtánc produkciójáért. Bor Andrea hozzátette, hogy ez az elismerés igazán komoly szakmai siker a fellépő táncosok számára, illetve koreográfusként neki is.



Az egyesület vezetője arról is beszélt, hogy eredménytől függetlenül hatalmas büszkeséggel tölti el minden pillanat, amikor színpadon látja a táncosait, hiszen amellett, hogy ilyenkor ragyognak a boldogságtól és a lendületességük kicsattanó, ő ismeri azt az utat is, amely idáig vezetett. Ez sokszor fárasztó és kemény munkával jár, annak érdekében, hogy a táncosok többek és jobbak legyenek, egymást biztatva küzdenek a célokért. Amikor ez a sok munka beérik, a csapat egység lesz, ami az edző számára rendkívüli boldogságot, büszkeséget jelent, amiért roppant hálás a táncosoknak – hangsúlyozta a Bor Andrea.

A versenyek befejeztével, sikertől feltöltődve, új lendülettel kezdenek bele a nyári szezonba, az újabb tanulási és edzési folyamatokba. Ősszel ismét meglepetésekkel teli, emlékezetes gálaműsorral szeretnének a közönség elé lépni, de természetesen addig sem kell őket hiányolni. Május elsején az ASE csarnok udvarán léptek fel, május 18-án pedig a Táncsics parkban adnak műsort.