Sikeres a civil oltópont, már nyolcezren kapták meg a vakcinát

Március harmadika óta működik Szekszárdon a Babits Kulturális Központban az ország egyetlen civil összefogással kialakított oltóhelye, ahol azóta nyolcezren kapták meg a koronavírus ellen védő oltást.

Ács Rezső polgármester, Dr. Omacht Erika, a Tolna megyei házi gyermekorvosok kollegiális vezetője és Berlinger Attila, a kulturális központ igazgatója sajtótájékoztatón összegezte az oltóponton majd két hónap során végzett munkát. Erre az is alkalmat adott, hogy az összefogás jegyében a szekszárdi Gyűszű birtok gyümölcslével, musttal, s borral támogatta az oltóponton dolgozókat.

Februárban a szekszárdi háziorvosok jelezték, hogy rendelőjükben nem adottak az oltáshoz a feltételek, többek között a váróban nincs elegendő hely, hogy az oltásra érkezettek, majd a kötelező várakozási időt töltők között meglegyen az előírt távolság. Ezért a város önkormányzata úgy döntött, a Babits Kulturális Központban helyet adnak a fontos munkához. Kialakították a várakozóhelyeket, a kulturális központ dolgozói hívták telefonon az oltandókat, a városi önkormányzat védőnői adminisztráltak, öt átalakított színházi öltözőben az orvosok oltottak, s a szekszárdiak, vállalkozások, étellel, süteménnyel, üdítővel kedveskedtek, segítettek.

A közel két hónap alatt itt kapta meg a védőoltást a 18 év feletti szekszárdiak harmada, sokan már a másodikat is. A kórházi oltóponton pedig hetente több mint tízezer oltást adtak be, így a megye nagyon jól áll az átoltottságot illetően. A járvány megfékezése érdekében végzett munka dandárján már túl vannak a kulturális központban. Bár még itt is folytatódnak az oltások, Berlinger Attila igazgató elmondta, már tervezik az óvatos nyitást. Azt, hogy a ház idővel újra eredeti funkciójának megfelelően, a kultúra jegyében szolgálja a szekszárdiakat. Ha a második oltások is befejeződnek, május vége felé bezár az itteni oltópont, s júniusban a művészetek iránt érdeklődőknek, s természetesen a házban dolgozó együtteseknek is megnyílik a Babits.