Sikeres évet zárt a Szalon

Évnyitót tartott a Magyar Vállalkozói Szalon és a Magyar Közgazdasági Társaság Tolna Megyei Szervezete a Hotel Merops Mészárosban tegnap. „A közepes jövedelem csapdája, avagy miért nem jut egyről kettőre a magyar gazdaság” – fogalmazták meg ezúttal a központi témát.

A vendégelőadó Orbán Krisztián közgazdász (borítóképünkön középen), az Oriens cégcsoport tulajdonosa volt. Illés Tamás (képünkön balra), a Szalon elnöke és a Közgazdasági Társaság Tolna Megyei Szervezete titkára is megosztotta gondolatait.

– Huszonegyedik évünkbe is belecsapunk, és töretlenül visszük tovább ezt a zömében gazdasági előadássorozatot – mondta. – A Szalonnal nagyon sikeres évet zártunk, és reméljük, hogy ezzel a lendülettel tudjuk folytatni munkánkat, ismeretterjesztő, információátadó dolgainkat.

– Most a Közgazdasági Társaság is betársult – tette hozzá. – Tolna Megyei Szervezete nemrég alakult. Bemutatta tevékenységét, ami tagtoborzás céljául is szolgált, illetve tisztújításra készül. Sok átfedés van és lesz is még a Szalon és a Társaság ténykedése közt. A megyei szervezet elnöke Gáspár Csaba.