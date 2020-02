Sikeres évről adtak számot a megyei polgárőr egyesületek

Eredményesen végezték önkéntes munkájukat az elmúlt évben a megyében működő polgárőr szervezetek. Kitüntették a legkiválóbbakat.

A polgármesteri hivatal dísztermében tartotta meg éves beszámoló közgyűlését a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége. Szinte valamennyi szervezet elnöke vagy képviselője jelen volt tanácskozáson, amelyen megjelentek a rendőrkapitányok is. A tanácskozáson részt vett dr. Szathmáry Péter rendőr alezredes, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság vezetője, Szabó Csaba megyei rendőr-főkapitány, dr. Túrós András, az Országos Polgárőr szövetség elnöke. Horváth zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket és kiemelte a polgárőrök önkéntes és önzetlen munkájának a jelentőségét.

Széles János, a megyei szövetség elnöke közvetlen hangú, szellemes beszédben szólt a polgárőrség tagjaihoz. Az írásos beszámoló részletesen bemutatja a megyében működő egyesületek tevékenységét. Tolnában 1820 polgárőr tevékenykedik 74 településen, van olyan szervezet, amelyhez több község is tartozik. Kiemelkedő az együttműködésük a rendőrséggel, az önkormányzatokkal és a társszervekkel, kiváló a kapcsolatuk a lakossággal. Részt vettek karitatív rendezvények előkészítésében, lebonyolításában is. A megye polgárőrei tavaly 146 510 óra szolgálatot teljesítettek, a rendőrséggel közösen 8260 órát, ebből bűnmegelőzési tevékenység 2415, közlekedési 1521, rendezvénybiztosítás 4324 óra volt. Más partnerekkel 1275 óra szolgálatot teljesítettek. Nyolc településen 50 lovas polgárőr is tevékenykedik.

Az ülésen elfogadták a költségvetési beszámolót és az idei tervet, valamint a munkaprogramot. Utóbbinak a Közösséggel, közösségben a közösségért! a jelmondata, és az idei esztendő a külterületek biztonságának az éve lesz. Ennek szellemében látható, hatékony szolgálatot terveznek. Folytatják a fiatalok toborzását, a Tiszteletet az éveknek, az Egy iskola, egy polgárőr, a Szomszédok egymásért programot és a polgárőrök képzését is.