Sikeres pályázat esetén megújul a bölcsőde

Rendkívüli testületi ülést tartottak a napokban a paksi képviselők. Ennek részleteiről a Paksihirnok.hu oldalon számolnak be. Mint írták, a városban az öt gyermekorvosi körzetből kettő tavaly óta betöltetlen, és az ellátást eddig helyettesítéssel oldották meg, ami megterhelő volt a gyermekorvosoknak, illetve a családok helyzetét is nehezítette.

Hogy ezt orvosolják, úgy döntött a testület, megszüntetik a jelenlegi ötös számú körzetet, és azt az arányosság elve alapján felosztják a megmaradó négy között. Az érintett körzeteket ellátó orvosokkal előzetesen egyeztettek a módosításról. A döntés nyomán állandó orvossal, kiegyensúlyozottabb, stabilabb rendeléssel számolhat a lakosság mind a négy gyermekorvosi körzetben – mondta Szabó Péter polgármester. Hozzátette, hogy a gyermekorvosok leterheltségét tovább enyhítheti, ha a szülők a tizennegyedik életévüket betöltött gyermeküket átjelentik felnőtt háziorvoshoz.

A rendkívüli ülésen arról is született határozat, hogy a konzorcium – amelynek Paks mellett Dunaföldvár és Madocsa is tagja – pályázatot nyújt be a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz (JETA). A társulás európai uniós támogatást nyert el turisztikai célú fejlesztésre. Paks esetében ez Lussonium fejlesztését jelenti valamivel több mint 32 millió forint értékben. Füvészkertet, játszóteret és egy kerékpáros fogadóhelyet szeretnének kialakítani. A pályázat azonban nem tartalmazza a tervezési költségeket, ehhez igényel a konzorcium 15 millió forintot a JETÁ-tól. A Paksra eső összeg ebből közel ötmillió forint.

Arról már korábban döntöttek, hogy újra megnyitják a Kápolna utcai bölcsődét, és most arról is határozott a testület, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be az épület felújítására. Szabó Péter tájékoztatása szerint a tervek már készen vannak, az épület és az udvar teljes körű rekonstrukciója sikeres pályázat esetén várhatóan jövő tavasszal elkezdődhet, és 2020 szeptemberében már igénybe vehető lesz az épület. A polgármester hozzátette, hogy emellett tárgyal az önkormányzat az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel területvásárlásról parkoló kialakításához, ezek költségeit is szerepeltetik a pályázatban.