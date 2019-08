Sikeres volt a Gránit Fesztivál, folyamatosan fejlődik Mórágy

Az idén is nagy sikerrel zajlott le augusztus 2. és 4. között a Gránit Fesztivál, immár tizenötödik alkalommal. Folyamatosan fejlődik a falu.

Legalább hatszázan voltak a rendezvényen, mondta el kérdésünkre Glöckner Henrik polgármester. A hagyományoknak megfelelően pénteken este színházi előadással kezdődött a program. Második alkalommal lépett fel a bezdáni Petőfi Sándor Művelődési Egyesület színjátszó csoportja.

Ugyancsak hagyomány, hogy vasárnap reggel a református templomban komolyzenei hangverseny zárja a rendezvényt. Nagy sikert aratott a két sztárvendég, a Groovehouse és Gáspár Laci (a borítóképen jobbról a második), de ugyanez elmondható valamennyi eseményről, amelyek közt akadt minden korosztály számára vonzó érdekesség.

A szórakoztató rendezvények sorában volt például gyermekjátszó, légvár, arcfestés, szamaras kocsizás, foci, kulturális műsor, katonai bemutató és műsor, habparti. Rengeteg érdeklődő tekintette meg a rali- és a motoros bemutatót.

Ugyancsak visszatérően nagy siker a főzőverseny, volt olyan család, amely 26 taggal képviseltette magát. A főzésnek nem is az étel elkészítése a legfontosabb része, hanem az, hogy kóstolgatás közben összebarátkoznak az emberek. Inkább közösségépítő szerepe van, minthogy a verseny dominálna, mondta a polgármester.

Mórágy mindkét testvértelepülésének képviselői jelen voltak. A felvidéki Fél-Tomasov községből az idén a polgármesterrel az élen húszan érkeztek, ők is főznek minden évben. Örvendetes, hogy részt vett a fesztiválon a szerbiai Bajmok küldöttsége. A három legnagyobb kinti civil szervezet tagjai, legalább hatvanan érkeztek. Mindhárom közösség főzött is, sőt az egyikük meg is nyerte a versenyt. Minden évben sertéspörkölt variációk szerepelnek a menüben.

Fontos a közösség számára a fesztivál, mert kell lenni évente pár napnak, amikor gondtalanul együtt lehet a lakosság. A községvezető számára pedig nagyon fontos annak a visszajelzése, hogy megérte a befektetett rengeteg munka, hangsúlyozta a polgármester.

Az ünnep alkalmat adhat arra is, hogy a település fejlődéséről és tervekről is szót ejtsünk. Mint Glöckner Henrik elmondta, vannak folyamatban lévő beruházásaik. Ilyen például a Szabadság utcai árok rendbetétele. A többit éppen a rendezvény miatt nem kezdték el. Utóbbiak közé tartozik az óvoda melletti parkoló és a járda melletti lefolyó felújítása. Ez azért fontos, mert nagy eső esetén nem folyik el a víz a megfelelő tempóban.

Bővítik a közvilágítást, új lámpákat helyeznek üzembe, ezek többségét Kismórágyon telepítik. A buszmegálló környékén az útpadkát kell felújítani. Előbb-utóbb rendbe kell hozni a falu szélén lévő földutakat. Ez azért elengedhetetlen, mert ezek bevezetik az esővizet a településre, ami minden évben gondot okoz. Ugyan teljesen megszüntetni nem lehet, de lényeges mérsékelni. Főként a Petőfi és a Kossuth utca feletti szakaszon komoly földmunkákat kell végezni.

A lakosság ebből egyfelől azt érzékeli, hogy mindenütt történik valami, ugyanakkor némi kényelmetlenséggel is jár. Ezért már most elnézést kér a település vezetése. Elmondta még a polgármester, hogy a munkálatok ütemezését nem a képviselő-testület határozza meg, hanem az, hogy mikor találnak kivitelezőt, ugyanis ezek a cégek is szakemberhiánnyal küzdenek.

Évek óta szeretnének szabadtéri színpadot kialakítani a kőbányában, fellépési lehetőséget biztosítva a néptáncosoknak. Más rendezvényeket is ott tartanak majd. Úgy tudják, bruttó ötmillió forintot nyertek el, a többit saját erőből teszik hozzá. A beruházást az idén már nem kezdik el kivitelező híján és a szabadtéri színpad gerendázatát is külföldről kell megrendelni. A szabadtéri színpadhoz kapcsolódóan viszont korszerű vizesblokkot alakítanak ki, várhatóan még az idén.

Több pályázatot is benyújtottak a Modern falu program keretében. A kultúrház nagytermének a felújítására és a fűtés korszerűsítésére beadott pályázatot nem utasították el, de az idén már nincs rá pénz. Kétmillió forintot nyertek az orvosi rendelők sterilizáló berendezésére.

Ugyancsak pályáznak egy kistraktorra munkagépekkel, hogy megkönnyítsék a település karbantartását. A temetőben urnafalat, és az urnatemető-részhez járdát szeretnének kiépíteni. Ha a pályázat engedi, akkor tereprendezést is szeretnének a temetőben. Pályáznak a Petőfi utca aszfaltozására, azt remélve, hogy többszöri próbálkozás után most végre sikerrel járnak.