Sikeres volt a Pünkösdi Égi Túra és Közlekedésbiztonsági Nap

Negyedik alkalommal szervezték meg Őcsényben a Pünkösdi Égi Túra és Közlekedésbiztonsági Napot. Az érdeklődők megtekinthették a motoros járőrök bemutatóját, valamint a rendőrségnél használatos fegyvereket is. A jelenlévők kipróbálhatták a biztonsági öv szimulátort is. Az eseményen a Készenléti Rendőrség Légirendészeti Parancsnokságának munkatársai is részt vettek a rendőrség helikopterével – tájékoztatott a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság (TMRFK).

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési munkatársai a Police Coffee Mobil Bűnmegelőzési Centrummal vonultak ki Őcsénybe. A rendezvényen rendőrségi és katonai toborzásra is sor került. A budapesti és a Tolna megyei rendőrök együtt tartottak kutyás bemutatót az embereknek.

Az eseményen a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai füstsátorral várták a gyerekeket, mely nagy sikert aratott. A Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai habpartit rendeztek a kicsiknek, melyet a nagy melegben óriási örömmel fogadtak.

A Hagyományőrző Rendőrszázad tagjai korhű rendőrruhákban, régi rendőrségi járművekkel vonultak fel a rendezvényen. A Katonai Hagyományőrző, Hadisírgondozó Kulturális Egyesület tagjai katonai technikai bemutatót tartottak, míg az Alisca Nyilai Íjász Egyesület képviselői íjászkodásra invitálták az érdeklődőket.

A nap folyamán számos kulturális program, légvár, kirakodó vásár és koncert is várta az érdeklődőket.