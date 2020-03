Simontornyán is rendkívüli állapotot rendelt el az önkormányzat

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: így lesz tökéletes a sonka

Nem használható a játszótér és a sportpálya péntek óta, tilos a közterületi italozás, és szünetet tart több nagy cég, tájékoztatott Molnárné Bereczki Annamária, a simontornyai önkormányzat hatósági osztálya igazgatási csoportjának munkatársa.

Mint elmondta, Torma József, a város polgármestere hozott egy rendeletet a szeszes­ital-fogyasztással kapcsolatban, amelynek alapján általában tilos közterületen alkoholos italt fogyasztani, a rendelet meghatároz pár kivételes esetet. Az előírások betartatásában a rendőrség is közreműködik.

Simontornyán sem minden lakos óvatos. Például hiába zárták le a sportpályát pénteken, a hétvégén is futottak rajta. Kijárási tilalom még nincs tervben a városban, de próbálják minden fórumon elérni a lakosságot, Facebookon és az időseknek készülő tájékoztató anyag által is. Utóbbi felhívja majd figyelmüket, hogy az önkormányzat biztosítja az ebédet, a gyógyszereket pedig a támogató szolgálat váltja ki. És persze megkéri őket, hogy lehetőség szerint maradjanak otthon. Az önkormányzat maszkokat is rendelt, melyeket kiosztottak az idősek otthonában és az óvodában dolgozóknak. Az óvodában van gyerekfelügyelet.

Molnárné Bereczki Annamária arra a kérdésre is válaszolt, hogy a város munkavállalóinak megélhetését miképp érintheti a kialakult helyzet. Van egy népszerű kft., illetve több nagyüzem, amely lehúzta a rolót a simontornyai munkaerő előtt is. A hivatal munkatársainak többsége home office-ban, azaz otthonról dolgozik. De a környék egyik legnagyobb termelőüzeme egyelőre folytatja működését. Panaszkodó simontornyai munkavállalók idáig nem jelentkeztek a hivatalban.