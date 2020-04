Simontornyán is van azonosított fertőzött

Simontornyán is megjelent a koronavírus. Minderről a város polgármestere, Torma József beszélt a helyi televízióban és ez alapján írt az ügyről az infotamasi.hu.

− Idáig hatósági teszttel igazolt vírusfertőzött Simontornyán nem volt, de már múlt időben kell fogalmaznom − idézik a polgármester szavait. A városvezető elmondása szerint április 22-én hatósági teszttel mutatták ki, hogy egy simontornyai lakhellyel rendelkező személy koronavírussal fertőzött.

− Jelenleg zajlik a kontaktkutatás, az érintett családban több felnőttkorú él együtt, nyilvánvalóan ők is karanténba kerültek, ennek ideje 14 nap − mondta Torma József.

A polgármester úgy véli semmit sem kell majd ezután másképp tenni. Szigorúan be kell tartani a szabályokat, ahogyan eddig is tették. − Most már tudjuk, hogy a veszély itt van a településünkön, igazoltan van egy fertőzöttünk, tehát már nálunk is megtalálható a vírus − idézik Torma Józsefet.