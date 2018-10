Sok érdeklődő volt a palánki agrárnapon

Az AM DASzK mezőgazdasági, rendészeti és közszolgálati ágazati képzésével, valamint a húsipari termékgyártó, pék, gazda és tejipari szakmunkás képzésekkel ismerkedett 240 szekszárdi és környékbeli általános iskolás az Agrárképzések Napján. A palánkiak szokás szerint az érzékekre is hatottak, kóstolni, tapintani is lehet azokat a termékeket, amelyek a már itt tanulók kezei közül kerültek ki. Ezen túl az érdeklődők kipróbálhatták a gépparkot, belekóstolhattak egy kicsit az itteni diákéletbe.

A meghívott vendégek Mácsár Zsuzsanna, Agrárminisztérium Agrárszakképzési Főosztály Intézményfenntartási Osztály osztályvezetője, Vendégh Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei Szervezetének elnöke és dr. Léber Viola, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatója voltak. Bakáné Gyurkovics Erika a NAK képviseletében a tanuló előszerződés előnyeiről beszélt. A szakmák bemutatásában sikeres vállalkozók működtek közre, így a Lavina pékség, az MCS Mohácsi Vágóhíd Zrt., a Tolnatej Zrt. és a Syngenta Kft. képviselői.