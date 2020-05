Sok fiatal teremtett értéket a vetélkedőn

Természeti környezet, sport és egészséges életmód. Ez volt a témája a Tolna Megyei Önkormányzat által meghirdetett és tavaly ősszel megkezdett Kincses Tolna Megye Értékvetélkedőnek. A tavaszi, személyes részvétellel zajló tengelici záró program a koronavírus járvány miatt elmaradt. Így az idei tanévben a vetélkedő első fordulójára beküldött munkák alapján hirdettek eredményt.

Közel hetven fiatal versenyző az őszi értékhangoló program után megkapta a feladatlapokat és rengeteg energiát fordított a következő hónapokban a munkára. Készültek szép címertervek és a madáretetők is jól szolgálták az idei télen vendégeiket. Mindig öröm látni, amikor a csapatok nem csak kipipálják a feladatokat, hanem egyéni színezetet is adnak neki. Készültek gyönyörű, sárközi mintás etetők, volt, ahol az egész osztályt is sikerült bevonni a munkába, közölte a Tolna Megyei Értéktár Bizottság sajtóközleményben.

Az elkészült értékfelterjesztések – ahogy eddig is – a megyei értéktár bizottság elé kerülnek, és amint lesz lehetőség az ülés megtartására, akkor döntés is születik majd, mely értékek kerülnek a megyeiek közé.

Orbán Attila, a megyei önkormányzat alelnöke és Kuti Imréné, az NMI Tolna Megyei igazgatója személyesen vitte el a legeredményesebb csapatoknak ajándékaikat, melyhez a Paksi Atomerőmű és Tengelic község önkormányzata is hozzájárult, írják.

Eredmények Általános iskolák: I. helyezett: Zombai Általános Iskola Tengelici Tagiskolája Tengelici fiókák csapata II. helyezett: Decsi Bíborvég Általános Iskola Sárközi gyöngyök csapata III. helyezett: Szekszárdi Baka István Általános Iskola Ütős Ötös csapata Középiskolák:



Az első helyen holtverseny alakult ki:

I. helyezett: Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és Gimnázium Tolnai Lajos Gimnáziumi és Kollégiumi Tagintézménye (Gyönk) Tolnais Lányok Gang-je (TLG) I. helyezett: Szekszárdi SzC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Dombóvár) Apáczai csapata III. helyezett: AM DASzK Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Elit csapata

Borítóképünkön a Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium csapata