Sok gyerek van, aki a tanulás mellett másban is jeleskedik

Átadták a Mecénás tehetséggondozó támogatásokat azoknak a Szekszárdon tanuló gyerekeknek, akik a tanulásban, sportban, illetve a művészetek területén kiválóan teljesítettek. Szekszárd egyúttal elismerte a fiatalok felkészítőit is. Idén igen sok, szám szerint száznegyven gyerek és majd’ hetven tanár, edző érdemelt díjat. Ács Rezső polgármester szerint ez is bizonyítja, hogy a városban sok tehetség él, dolgozik.

Garay János Általános Iskola: Frei Máton, Sili Gergő, Molnár Maja, Sikósi Panna, Tornai József András, Kovács Fruzsina, Magyar Károly, Halasi Lőrincz, Horváth Boglárka. Felkészítő: Csizmazia Ferencné. Csizmadia Nikolett, Palásthy Nándor, Gebhardt Bence Erik, Varga Boglárka, felkészítő: Józsa János. Orbán-Zaják Luca, felkészítő: Nagyné Györe Erzsébet. Fábián Luca, felkészítő: Tápai-Kovács Anna.

Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola: Dicső Botond, felkészítő: Szegedi Anikó. Czirkel Balázs, felkészítője Bálintné Szendei Györgyi. Sándor Máté, felkészítő: Szepesi József. Sárosdi Ákos, felkészítő: Szepesi Dávid. Bánki Dávid Ede, felkészítő: Rácz Petra. Kiss Zsombor, felkészítő: Steig Gábor. Péter Patricia Jázmin, felkészítő: Schneider Gábor.

Baka István Általános Iskola: Görcsös Ákos Attila, elkészítő: Kocsisné Dóra Ildikó. Kizakisz Georgiosz Nikolaosz, felkészítő: Kizakisz Georgiosz. Varga Panna, felkészítő: Csizmazia Ferencné. Péter Doroti, Kenéz Kinga, Herner Péter Marcell, Felkl Benjamin, Szili Dávid, felkészítő: Szabó Tamásné. Szegner Zita, felkészítő: Takács Ferencné.

Dienes Valéria Általános Iskola: Főglein Liza Kató, felkészítő: Csizmazia Ferencné. Keresztes Kristóf, felkészítő: Reinics Gábor. Lencz Vanda, Vesztergombi Réka Edit, Heidt Regina, felkészítő: Prischetzkyné Márkus Emőke. Mészáros Bence, felkészítő: Mészáros Dezső. Jámbor Zsigmond, felkészítő: Ratinland Zsófia, Hilbert József, felkészítő: Szepesi József. Bíró Nóra, Bán Benedek, Bán Botond, felkészítő: Schneider Gábor. Baka Natália, Doszpod Anna, Doszpod Sarolta, Sámóczi Zsófia, felkészítő: Stierné Jankovics Mária. Sebestyén Tamás, Kászpári Csongor, Temesi Bálint, Péceli Tamás, felkészítő: Scherer Tamás. Az intézmény lány kézilabda csapata: Bencze Dóra, Berta Bernadett, Bodó Alíz, Doszpod Bernadett, Karaszi Éva Lili, Kocsis Anita, Kocsis Luca, Lambert Viola, Lotz Gabriella, Szolnoki Nóra. Felkészítőjük: Tabajdi Ferenc.

Szent József Iskolaközpont: Berta Léna, Wéber Alíz, Koppány Vászoly Mózes, felkészítő: Bertáné Hargitai Margaréta, Török Lászlóné. Semugooma Moses, felkészítő: Tövisháti Lilla. Szegedi Ágoston, Tamás Alexander, Beregi Ármin, Kaposi János, Kedves Benedek János, Király Dávid, Magyar Dominika, felkészítő: Szegedi Dezső, Szabóné Varjas Ildikó.

PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola: Lábas Flóra, felkészítője: Molnár Szilvia. Kiss Boldizsár, felkészítő: Kovács Gyöngyi, Dankó Álmos, felkészítő: Bíró Beáta Zsuzsanna. Tanács Janka Boglárka, Bakó Dániel, Szabó Csongor, felkészítő: Schneider Gábor. Trunk Zita Zsófia, felkészítő: Szepesi Dávid. Buri Kata, felkészítő: Vidéki László, Barabás Kata, felkészítő: Gaál László. Kiss Lionel Krisztián, felkészítő: Sztankovics István. Endeli Réka, Kiss Krisztina, Lovasi Eszter, Törjék Virág, Tamás Réka, Mester Zsófia, Sági Dóra, Csányi Fruzsina, felkészítő: Valkainé Daczó Eszter. A táncművészeti tagozat 2-3. évfolyam, 4. évfolyam, 5. évfolyam, 6. évfolyam, 7-8. évfolyam, 9-10. évfolyam, Helikon Csoport. Felkészítők: Valkainé Daczó Eszter, Táborfi-Rónai Nóra és Valkai Csaba Csanád.

Garay János Gimnázium: Guld Csenge, felkészítő: Kenyeresné dr. Pap Kinga. Gujás Enikő, Németh Gréta, Vecsei Vivien, Verebi Máté, felkészítő: dr. Gesztesi Enikő, Angyal Réka, felkészítő: Tóth Lászlóné, dr Gesztesi Enikő. Ganczer Nándor, felkészítő: Straubingerné Kemler Anikó. Molnár Eszter, felkészítő: Kiss Hedvig. Farkas Gréta, felkészítő: Ágostonné Béres Kornélia, Szeri Viktória, felkészítő: Környei Miklós Pál. Tápai Zoltán, felkészítő: Tápai-Kovács Anna. Kovács Fanni, Benics Evelin, Csötönyi Pál, felkészítő: dr. Ságodi Ibolya. Hájas Kristóf, Szabados Balázs, felkészítő: Erősné Máté Éva. Sándor Zsigmond, Loboda Izabella, Tóth Flóra, Oláh Péter György, Korsós Gergő, felkészítő: Báló Marianna. Csizmazia Dóra, felkészítő: Csizmazia Ferencné, Gulyás Panka Sára, Csillag Eleanor, Nagy Katalin, felkészítő:Béresné Kollár Éva. Mórocz Ákos, felkészítő: Nagy Ákos. Schneider Sebestyén, Schneider Zsófia Inez, felkészítő: Schneider Gábor. Kocsis Dorka, Liszkai Rebeka, Tumpek Fanni, felkészítő: Kocsis László. Czövek Sára, Harangozó Lilla, Kócsi Vanessa, Lotz Dóra, Kenéz Kata, felkészítő: Huszár Kriszta. GJG Színpad, felkészítő: Báló Marianna. GJG Német Nemzetiségi Kamara Kórusa, felkészítő: Naszladi Judit. GJG Bartina néptánc csoport, felkészítő: Nyemcsókné Kárpáti Katalin, Nyemcsók Pál.

Szekszárdi I. Béla Gimnázium: Ocsovay Damján, felkészítő: György Ákos, Jakab Gréta, felkészítő: Kovács Zoltán. Lakatos Dóra, felkészítő: dr. Mikóné Csősz Judit. Katona Zoltán Máté, felkészítő: Horváth Tamás. Rappay Bence Zsolt, Dévény Zoltán, Séllei Balázs, Katona Anna Tamara, Hrobár Zsuzsanna, felkészítő: Barocsai Zoltán. Szabó Zsófia, felkészítő: Péter Miklós. Elek Zita Sára, felkészítő: Vecsési Klára, Angyal Balázs, felkészítő: Scherer Tamás, Molnár Attila. Dévény Zoltán, Szabó Kitti. Matus Viktor János, Túri Zsuzsanna Bettina, felkészítő: Kovács Zoltán. Az Intézmény Színjátszó csapata, felkészítő: Fonyódiné Patyi Mónika.

Csapó Dániel Szakközépiskola: Farkas Roxána, felkészítő: Csoknya János István. Weller Lajos, felkészítő: Tarnócziné Nagy Mária Valéria. Szilágyi Róbert, felkészítő: Dr. Grósz Gergely. Oláh János, felkészítő: Fehérvári Éva és Főfainé Balics Viktória.

Szekszárdi SzC Bezerédj István Szakképző Iskolája: Bóvári Dorina, Ligeti Fanni, Rákos Krisztina, Ruff Nikolett, felkészítő: Balogh Attila.

Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskola: Vaskó Kamilla, felkészítő: Szepesi Dávid. Bencses Kitti, felkészítő: Tóbiás Györgyi.

Fontosak a gyerekek

Az év egyik legfontosabb eseményének nevezte köszöntőjében Ács Rezső polgármester a Mecénás Tehetséggondozó Támogatás díjkiosztó ünnepséget. Elmondta, hogy az önkormányzatnak nagyon fontosak a gyerekek, a fiatalok. Azért szól a város több programja is nekik, hogy jól érezzék magukat Szekszárdon, szeressenek itt lenni, tanulni, dolgozni. A polgármester arról is beszélt, hogy odafigyelnek azokra, akik a napi munka mellett többet vállalnak, versenyeken szerepelnek, sportolnak és művészeti tevékenységet űznek magas fokon, és képviselik a várost. Azok, akik most elismerésben részesültek, példaként állnak mások előtt.

Ács Rezső elismeréssel szólt a felkészítő tanárokról, edzőkről, akik nemcsak megtalálják a tehetséget, de segítik annak kibontakozását is. A városvezető emellett megköszönte a családok támogatását, hiszen lehetővé teszik, hogy a gyerekek azzal foglalkozhassanak, amit szeretnek, amiben ügyesek.

A gálán összesen tizenegy szekszárdi székhelyű köznevelési intézmény száznegyven tanulója kapott jutalmat, valamint hatvankilenc felkészítő és tizenhárom csapat. Hogy ki mivel érdemelte ki a díjat, ITT olvasható.