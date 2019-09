Sok millió forintot költöttek az idei tanévre

Az iskolakezdés közeledtével bemutatjuk, hogy a megye közép- és szakiskoláiban, valamint az általános iskolákban mennyit költöttek felújításra. Ez alkalommal a Szekszárdi Tankerületi Központhoz tartozó intézményekben elvégzett munkálatokat vesszük sorra.

Holnap becsengetnek a diákoknak az iskolákban. Ez egyben azt is jelenti, hogy az osztálytermek, az intézmények épületeinek többségében a felújítás befejeződött, a munkások már átadták, vagy hamarosan átadják a helyüket a pedagógusoknak, megtelik élettel az iskola.

A Szekszárdi Tankerületi Központ intézményeiben a megfelelő oktatási környezet biztosítását célzó munkák főként a nyári időszakban zajlottak, tájékoztatott Gerzsei Péter tankerületi igazgató. Az idén a 75 feladatellátási helyen lévő épületek felújítását, korszerűsítését pályázati és saját forrásból végezték el.

Európai uniós támogatásból valósult meg a 2018/2019. tanév során a tankerületi központ által fenntartott kilenc köznevelési intézmény tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése. A projekt során 63 tanterem, 36 mosdó, vizesblokk, 15 sportolásra alkalmas helyiség és udvarrész felújítását, épületek akadálymentesítését tudták elvégezni közel hétszázmillió forintos költséggel.

A nyár folyamán a tankerületi központ saját költségvetési keretéből minden intézményben kifestette a vizes­blokkokat, az iskolaépületek tantermeit, folyosóit és irodahelyiségeit is, ennek költsége tizennégymillió forintot tett ki. Karbantartási munkákat is végeztek az általános iskolákban. A világítás korszerűsítésére 4,2 millió forintot, tantermek, folyosók PVC-burkolatának cseréjére 6 milliót, parketta felújításra 4,5 millió forintot fordítottak.

Az elmúlt tanév során fejeződött be a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény óvodájában helyiségek kialakítása és felújítása a Bezerédj utca 9-11. szám alatt, melynek összköltsége elérte a tizennyolcmillió forintot.

Az egyik legnagyobb összegű tankerületi saját beruházás a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskolában készült el. Ebben az iskolában kicserélték a nyílászárókat, megújították az épület homlokzatát, valamint oktatási helyiségek felújítását is elvégezték húszmillió forintot meghaladó értékben. A felújítást pár héten belül, várhatóan szeptember közepén fejezik be.

Tetőszigetelést végeztek a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bonyhádi Tag­intézménye, a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és az iregszemcsei Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Nevelési Oktatási Intézmény Általános Iskolájának épületén, melynek költsége közel tizennyolcmillió forint volt.

Mindezeken túl kicserélték a kazánt a szekszárdi Babits általános iskolában és a Garay általános iskolában, valamint Tolnán, a Wosinsky általános iskola Iskola utcai telephelyén.

A Szekszárdi Tankerületi Központ az elvégzett karbantartási, felújítási munkákkal idén is biztosítja a fenntartásában működő köznevelési intézményekben tanuló 10 300 diák és közel 1600 dolgozó számára a biztonságos tanévkezdést.

Borítóképünkön Botos Ilona, a Babits iskola igazgatója látható.