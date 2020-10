Sok minden megújult a faluban

Az aparhanti önkormányzat felújíttatta a háziorvosi rendelőt és az óvoda udvarának játékparkját, felállíttatott egy fitneszparkot, egy új hintát és egy Trianon-emlékművet. Egyebek mellett erről számolt be Dávid Tímea polgármester.

Orvosi rendelő

A rendelőként szolgáló épületrész 1975 körül épült. Szerfelett elavult volt már a rendelő, ezért a Magyar Falu Program keretében felújítására pályázatot nyújtottak be tavaly tavasszal. 2019 nyarán született róla támogatói döntés, melynek eredményeként harmincmillió forint összeget nyert az önkormányzat. Az épületfelújítás során korszerűsítették a fűtést, az épület hőszigetelést kapott, napelemet telepítettek, cserélték a nyílászárókat, a mozgáskorlátozottak részére pedig rámpát és mosdót építettek ki, így a helyiségek egy része átalakul, azaz gyakorlatilag teljes felújítás történt.

A felújított rendelő felszerelésére ez év márciusában eszközpályázatot is benyújtottak, amellyel nyertek is, így hárommillió forint értékben vásároltak új bútorokat és orvosi eszközöket. Aparhant lakossága nagyon örült a fejleményeknek. A háziorvosi teendőket helyettes háziorvos látja el, mert két éve megüresedett a praxis. Dr. György Mária háziorvos már nyugdíj mellett dolgozik. Ettől az évtől Palkó Hajnalka a háziorvosi asszisztens, ami amiatt előnyös, hogy aparhanti lakosként ismeri a helyieket. Persze az önkormányzat a háziorvosi praxis betöltésén fáradozik, a háziorvosi állás betöltésére vonatkozó pályázatot folyamatosan meghirdetik. Az orvosi rendelő mellet található a háziorvosi szolgálati lakás, amely szintén felújítást igényel. Az önkormányzat erre is pályázott, ugyanis egy felújított, korszerű szolgálati lakás vonzó lehet a pályázó háziorvosnak.

Óvoda

Az Aparhanti Felhőcske Óvoda új udvari játékainak örülnek a kisgyermekek, ugyancsak a Magyar Falu Programnak köszönhetően. Az óvoda vezetője, Miklósné Biliczki Magdolna Teréz 2013 óta dolgozik az óvodában, 2016 óta vezetőként. Előtte a mucsfai óvodában tevékenykedett. Szeret az aparhanti óvodában dolgozni, az őt ismerők a „legtürelmesebb óvó néniként” említik. Nemcsak a gyerekeknek, a szülőknek is tetszenek az új játékok, a gyerekek viszont alig várták, hogy kipróbálhassák őket.

Fitneszpark

A játszótér is elavult, törekszenek gyermekbaráttá tenni a környezetet. A 2018-as Leader-pályázat jóvoltából új hintát helyeztek el, a fitneszpark pedig idén augusztusban készült el. A teljes projekt összesen ötmillió forintos beruházást jelentett, ebből egymilliót kellett az aparhanti önkormányzatnak állnia. A jövőben a többi játékot is fel szeretné újítani az önkormányzat. Az Aparhanti Felhőcske Óvoda kerítésének festését és betonjának díszítését Bonyhádon középiskolai tanulmányokat folytató aparhanti diákmunkások végezték. Az óvodába Nagyvejkéről is érkeznek, sőt két hidasi gyermek is oda jár. Harminchárom gyerek van jelenleg.

Trianon-emlékmű

Az elkészült Trianon-emlékmű civil kezdeményezés révén jött létre, adományok által készült el. Az emlékmű avatását természetesen a trianoni békeszerződés századik évfordulójára időzítették, a járványhelyzet miatt azonban csak októberben adja át Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Aparhanton egyébként svábok és székelyek is élnek. Két éve szerveztek először nemzetiségi napot, melyet – másodszor – ez év augusztusában is megszervezett az Aparhanti Német Nemzetiségi Önkormányzat. A német nemzetiségi Aparhanti Általános Iskolába száznégy tanuló jár nemcsak Aparhantról, hanem Mucsfáról, Kisvejkéről és Nagyvejkéről is.

Borítóképünkön: Harminchárom gyermek népesíti be naponta az aparhanti óvodát, Nagyvejkéről is érkeznek, sőt két hidasi gyermek is jár ide. A Magyar Falu Programnak köszönhetően új udvari játékoknak örülnek az ovisok