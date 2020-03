Sok pénzt kellene költeni a földutakra

Minden településnek vannak olyan útjai, melyeken bár sokan járnak nap mint nap, mégis nagyon elhanyagoltak. Ezek az úgynevezett külterületi földutak. Bár mindenki használja, jellemzően senki nem költ rá.

Hétfőn késő délután gazdafórumot tartottak Bátaszéken, az egyik téma a külterületi utak használata, fenntartása, karbantartása volt. Példaértékű ezen a településen az összefogás, hiszen két éve, hogy gazdák is befizetnek egy adott összeget az útkarbantartási alapba, amit az önkormányzat hozott létre.

Az alakuláskor 25 földhasználó, majd tavaly újabb 8 gazdálkodó csatlakozott a megállapodáshoz, így tavaly 1,2 millió forintot fizettek be az útalapba. Az önkormányzat vállalta, hogy ugyanekkora összeggel bővíti ki a keretet, amit a földutak karbantartására fordítanak, tájékoztatta lapunkat dr. Bozsolik Róbert polgármester. A földhasználók idén várhatóan 1,7 millió forintot fizetnek majd be, melyből – az önkormányzat kiegészítésével – a Bonyhádi út és az Orbánhegyi út közötti mezőgazdasági utakat javítják meg.

Magyarország 206 ezer kilométeres össz-úthálózatának 62 százaléka földút, ez utóbbi az uniós országokban mindössze 10 százalék körül van. A megye legtöbb településén azon folyik a vita, ki gondozza, ki költsön ezekre a mára nagyon lepusztult földutakra.

Tevelen is az önkormányzat tulajdonában vannak a földutak, ezek karbantartását kell megoldani, mondta Fazekas Attila polgármester. A földadó tizenhét éve megszűnt, így földterületeket érintő utakat, árkokat az érintett gazdálkodók és a helyi mezőgazdasági zrt. ápolja, tartja karban. A faluhoz tartozó zártkertekhez vezető utakat az önkormányzat saját erőből, közmunkásokkal próbálja meg helyrehozni. A rászorulóknak felajánlották, hogy a fákkal benőtt részeket a faanyagért cserébe kitakaríthatják. Mivel a településnek több lejtős területe is van, így a víz­elvezető árkok kitakarítására is nagy gondot fordítanak.

Zombán is sok a gazdálkodó, a földutak rendezése zömében az ő gondjuk, mondta Szűcs Sándor polgármester, aki gazdaként maga is érintett. Itt 28 kilométernyi a föld­út, amit karban kell tartani. Itt is, mint a többi megyei településen, ehhez felhasználják a vadászok által fizetett földbérleti díjat is. Sajnos nem nyertek azon a pályázaton, amelyen a külterületi földutak rendbetételéhez gépeket lehetett volna vásárolni. A polgármester elmondta, voltak vitáik a gazdálkodókkal a földutak miatt, de mára megértették a helyzetet, és amiben csak tudnak, összedolgoznak a falu érdekében.

Szakályban is tervezik rendezni a földutak karbantartását, mondta Feuerbach Szabolcs polgármester. A soron következő testületi ülésen a képviselők döntenek majd arról, hogy a költségvetésből elkülönítsenek 700 ezer forintot erre a célra. Mielőtt megkezdődnének a tavaszi munkák, a külterületi utakat rendbe kell tenni, tette hozzá.

Aparhanton is vannak nagyon rossz állapotban lévő földutak, mondta Dávid Tímea polgármester. Eddig még nem volt anyagi forrásuk ezek javítására, de lépni mindenképpen kell, hiszen minden szezon után egyre rosszabb állapotban lesznek ezek az utak. Át kell gondolni, mit lehet tenni, tette hozzá.

A megoldás az összefogás lehet „Egyelőre többgazdás (önkormányzat, gazdálkodók, kiskert-tulajdonosok, környékbeli lakók, stb.) témakörnek a szereplői foglalkoznak a külterületi utakkal. A közlekedésfejlesztés, a birtokgazdálkodás és a vidékfejlesztés még nem fogták meg egymás kezét”, áll abban a tanulmányban, melyet a Földmérési és Távérzékelési Intézet készített. A megoldás az összefogás lehetne. Számos megyei település pályázik a zártkertes területek fejlesztését célzó támogatási keretre. Ez is lehetne egy megoldás, bár sok önkormányzat még a pályázatokhoz szükséges önerőt sem tudja kigazdálkodni. Mindenesetre a kistelepülések elsősorban a helyi összefogásra alapozva tudnak tenni a földes dűlőutak járhatóságáért. Kulcsszerepet játszik ezen a területen az önkormányzat és a helyi gazdák, valamint a vízitársulatok és a vadásztársaságok együttműködése.

Borítóképünkön: Feuerbach Szabolcs polgármester az egyik szakályi földutat mutatja