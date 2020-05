Sok ponty várja most a lelkes horgászokat

A mennyiségek a következők: a Duna 1493-1520 folyókilométere közötti szakaszán tizenhatezer-hatszázegy, a Sió csatorna 0-58 folyókilométerén négyezer, a Sárvíz csatorna 0-37 folyókilométerén hétszázhetven, a Keselyűsi Holt-Sióba pedig nyolcszázhetvenöt kilogramm halat telepítettek. A további, tolna megyei halgazdálkodási vízterületek telepítési mennyiségei is jelentősek.

A Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetsége (TOHOSZ) tájékoztatása szerint a támogatott telepítések a kormány döntése alapján, az Agrárminisztérium felügyeletével, a Magyar Országos Horgász Szövetség Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központjának (MOHOSZ-OHSZK) szervezésében, koordinációjában és ellenőrzésével valósultak meg.

– Sosem volt még rá példa, hogy központilag ekkora halmennyiségekkel támogassák az állami tulajdonban levő halgazdálkodási vízterületeket – tájékoztatta lapunkat Szakács Szabolcs, a TOHOSZ ügyvezető elnöke. – Nagyon elégedettek vagyunk a telepített halak mennyiségével és minőségével egyaránt. Az elkövetkező időszakban reméljük, hogy lassan visszatér az élet a megszokott kerékvágásba. A már megtörtént országos haltelepítések mellett, az előző évekhez hasonlóan, véghez visszük a halgazdálkodási terveinkben szereplő halmennyiségek, halfajták telepítését a vízterületeinkbe – mondta.

Tapasztalataik szerint a kialakult járványhelyzet nem befolyásolta negatívan a horgászatot, a horgászok létszámát megyei szinten sem. A hivatásos halőrök által a MOHOSZ és a megyei szövetség megfogalmazta előírásokat, ajánlásokat igyekeztek betartatni, illetve a horgászok nagy része megfelelő fegyelemmel betartotta azokat.

Sajnos az elmúlt néhány hónapban jelentősen megnőtt a szabálysértést elkövető horgászok száma a TOHOSZ kezelésében levő vízterületeken. Ezért szeretnék kérni a horgászokat, hogy igyekezzenek betartani a szabályokat, hiszen az ellenőrzések száma is nőtt, a szabálytalankodó horgászokat pedig a súlyos pénzbírságon felül hosszú időre eltiltják a horgászattól.

A szövetségi irodával kapcsolatban úgy tájékoztattak, hogy május tizennyolcadikától a rendes nyitva tartás szerint, ugyanakkor óvintézkedésekkel fogadja az ügyfeleket. A vendégtérben az ügyintézőn kívül egyszerre csak egy fő tartózkodhat. Az ügyintézés során kötelező a munkatársaktól történő legalább másfél méteres távolság betartása. Az ügyfelektől azt is kérik, hogy munkatársaikkal ne fogjanak kezet, kerüljék az egyéb fizikai kontaktust. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szövetségi irodában szájmaszk használata kötelező, erről a védőeszközről az irodába érkező személyeknek kell gondoskodniuk. A szabályok betartásában szeretnének együttműködést kérni azoktól, akik a TOHOSZ irodába látogatnak ügyet intézni.

További megyei haltelepítések

Bátai Holt-Duna: 1072 kg. Halgazdálkodásra jogosult (Hj): Bátai HKE. Holt-Sárvíz (Szedres): 840 kg. Hj: Szedres és Vidéke HE. Sió-csatorna (58-68 fkm): 735 kg. Hj: Pálfa Községi HE. Sió-csatorna (68-77 fkm): 665 kg. Hj: Simontornyai HE. Sió-csatorna (77-82 fkm): 630 kg. Hj: Tolnanémedi Petőfi HE. Sió-csatorna (82-97 fkm): 665 kg. Hj: Ozora Siói HE, Solti Kis-Duna: 516 kg. Hj: Dunaföldvári SHE, Kapos-csatorna (Attalai ároktól Regöly déli határáig): 500 kg. Hj: Dombóvári Városi HE, Kapos-csatorna (Regöly D-i hat.-tól Belecska É-i határáig): 500 kg. Hj: Belecskai HE. Kapos-csat. (Belecska É-i hat.-tól P.hely É-i hat.-ig): 500 kg. Hj: Pincehelyi Vörösmarty HE. Kapos-csat. (P.hely É-i hat.-tól a Sió betorkolásáig): 500 kg. Hj: Tolnanémedi Petőfi HE, Keszeges-tó (Báta): 500 kg. Hj: Bátai HKE, Mély gödör (Báta): 500 kg. Hj: Bátai HKE.