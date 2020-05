Sok szabálysértőt fogtak idén a megyei szövetség vizeinél

Idén május 10-ig már 82 szabálysértőt fogtak a Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetsége (TOHOSZ) vizein, míg tavaly egész évben 58-at. Egyre jobban működik az ellenőrzés, az együttműködés a rendőrséggel és más, illetékes hatóságokkal.

A TOHOSZ jelenleg hat vízterületen folytat halgazdálkodási tevékenységet: a Duna 1493–1520 folyókilométer közötti szakaszán, a Sió csatorna 0–58 folyókilométer közötti szakaszán, a Sárvíz csatorna 0–37 folyókilométer közötti szakaszán, a Keselyűsi Holt-Sión, a Szálkai víztározón, illetve a Koppány csatornán. A szervezet hangsúlyozta, az okszerű halgazdálkodás mellett egyik fő feladatuknak tartják a halőrzést.

Közlésük szerint vízterületeiken ezt a feladatot jelenleg négy hivatásos és egy társadalmi halőr végzi. Továbbá szükség esetén az ügyvezető elnök és a halgazdálkodási szakügyintéző kollégák is részt vesznek az ellenőrzésekben. A halőrzés rendszerét, annak módszereit igyekeznek folyamatosan fejleszteni, tovább finomítani. Kitűzött céljaik között szerepel a horgászok, rekreációs halászok bevonása, hiszen közös érdekük a fogási lehetőségek megőrzése.

Több vízterületük határos más halgazdálkodásra jogosultakkal, ezért is fontos az együttműködés a szomszédos kollégákkal, területileg illetékes rendőri szervekkel, illetve az illetékes hatóságokkal. Tavaly ezek az együttműködések kezdtek az elvártaknak megfelelően alakulni és működni. Több alkalommal közös ellenőrzéseket is tartottak a BÁCSHOSZ, a Paksi Vízirendészeti Őrs, a Szekszárdi Rendőrkapitányság és a Tolnai Rendőrőrs állományával, a Tolna Megyei Kormány Hivatal Halgazdálkodási szakembereivel, valamint a NÉBIH országos halőri szolgálatával.

Így a 2019-es évben a halgazdálkodási vízterületeiken – a rendelkezésükre álló információk alapján – 58 esetben tettek szabálysértési feljelentés. A hatósági értesítés során megkapott, jogerőre emelkedett határozatok alapján, a szabálysértések után kiszabott pénzbírságok összege 2.535.650 forint. A leggyakoribb ok – közel harminc esetben – az engedély hiánya volt.

Az idei évet többek között az új halőr kollégák intenzitásának, s a társszervekkel való együttműködésnek is köszönhetően nagy sikerekkel kezdték meg. Május 10-ig a halgazdálkodási vízterületeiken 82 szabálysértési feljelentéssel járó intézkedést bonyolítottak le. Ezek közül mindenképp említésre érdemes, hogy két esetben a Dunán leshálóval és húzóhálóval, négy esetben, tiltott helyen, a Sió csatornán emelőhálóval kíséreltek meg halászati tevékenységet folytatni, amúgy érvényes rekreációs halász területi jeggyel nem rendelkező személyek. A szabálysértőket a rendőrség előállította. Számottevő az érvényes horgászokmányok nélküli, illetve a három bottal horgászók, vagy a hallopást megkísérlők száma is.

A szervezet közlése szerint halőr kollégáik több esetben is tapasztalják, hogy még az engedélyekkel rendelkező horgászok is nagyon sokan vannak, akik nincsenek tisztában az alapvető kötelezettségeikkel, amelyeket be kellene tartani a vízparton a horgászat megkezdése előtt.

A halőri munka több tevékenységre bontható A rendőrökkel közös „látható” ellenőrzések célja a minél gyakoribb halőri, illetve más illetékes hatóságokkal közös jelenlét a halgazdálkodási területeken. Ilyenkor az igazoltatáson kívül, gépjárműveket, csomagokat is átvizsgálnak a szakemberek. Ezekben az esetekben a gyakoriságon túl a minél nagyobb halőri és rendőri létszám felvonultatása a céljuk. A „kevésbé látható” őrzési mód az orvhorgászat és az orvhalászat megakadályozását, a szabálysértők előállítását foglalja magában. Ennek során nagyon fontos a megfigyelés, az információgyűjtés, valamint a kutatás a jogtalan eszközök után. Végül, de nem utolsó sorban a „folyamatos rutin ellenőrzések” keretében naponta vizsgálják a horgászokat és a rekreációs halászokat, a halgazdálkodási törvény, a területi horgász-, és halászrendek betartását. Az orvhalászat akár két évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható Az orvhalászatra vonatkozó kérdéseinkre válaszolva a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság közölte, 2015 és 2019 között Tolna megyében 19 alkalommal tettek bejelentés orvhalászat miatt. A rendőrség 18 esetben indított büntetőeljárást, melyek közül 15 esetben vádemelési javaslattal fejezték be az ügyet. Mennyiségi tekintetben kiemelkedő orvhalászati fogás ezen időszakban nem volt. Az egyik legérdekesebb fogás 2019 nyarán történt. A halászati felügyelő a társadalmi halőrökkel együtt egy egész éjszakán figyelte az úgynevezett Lehőczi Dunát, ahol egy férfi este halfogó hálót helyezett el, majd amikor kora reggel ment a zsákmányért, akkor tetten érték. Több, mint 20 kilónyi halat akart ellopni – mint arról korábban a megyei rendőr-főkapitányság közleménye nyomán portálunkon is beszámoltunk. A rendőrség tapasztalatai szerint különösen érintett vízterület nincs, de jellemző, hogy az orvhalászok nem a magán horgásztavaknál követik el a bűncselekményeket, hanem nyílt vizeken (például a bogyiszlói Holt-Dunán, illetve a döbröközi halastavaknál). Nem keveset kockáztatnak, hiszen az elkövető akár két évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

Borítóképünk illusztráció