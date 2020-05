Sok végzős vállalta idén is az emelt szintű vizsgát

Az első idegen nyelvekből már levizsgáztak a most érettségizők, a latin és az orosz még várat magára. Az idegen nyelvi érettségi nem csak a végzősök körében divat, az előrehozott vizsgázás korlátozásának viszont nem mindenki örült.

Továbbra is úgy látják, nem adódott váratlan, meglepő feladat az érettségi vizsgákon, mondta Csajági Sándor, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium igazgatója május 12-én. A szaktanárok átfogóan felkészítették a tanulókat, a diák azt kapta, amire számított. A feladatok nehézségi szintje az előző éveknek megfelelő volt.

Május 7-én angol nyelvből harmincan írtak középszintű vizsgát, az egészségügyi biztonság kedvéért összesen hat teremben. Emelt szinten tizenhárman érettségiztek a tizenkettedikesek közül. Május 8-án németből heten középszintűztek, és a három külsőssel együtt heten emelt szinten vizsgáztak.

Ma földrajzból kilenc diák érettségizett középszinten. Holnap biológiából középszinten hét, emelt szinten három diák vizsgázik, mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyból öt középszinten, egy külsős pedig társadalomismeretből tesz emelt szintű érettségit.

Május 15-én informatikából tizenhárman középszinten és nyolcan emelt szinten futnak neki az érettséginek. Május 18-án fizikából középszinten két, emelt szinten három tanuló vállalkozik a vizsgára. Aznap latinból is lesz egy középszintűző, és egy tizenkettedikes emelt szintű vizsgázó. Május 19-én vizuális kultúrából öt diák középszintűzik. Testnevelésből négy emelt szintű vizsga várható.

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium diákjainak több mint hetven százaléka szokott továbbtanulni az érettségi vizsgák után, ez idén sem történik másként. Hosszú évek óta két irány a legnépszerűbb: a műszaki és a gazdasági, melyekhez a matematika, a fizika és a történelem tantárgy élvez prioritást. Ugyanakkor a kommunikáció- és médiatudomány egyetemi szak is megcélzott, továbbá olyan is akad, aki orosz egyetemre készül, árulta el Csajági Sándor igazgató.

Puskás Zsolt, a dunaföldvári Magyar László Gimnázium intézményvezető-helyettese megjegyezte: a járványhelyzet a tanulók körében is bizonytalanságot eredményezett. Ennek ellenére tőlük is mentek emelt szintű érettségi vizsgákra.

Voltak és vannak idegen nyelvi érettségizőik, az előrehozott vizsgák eltörlése miatt azonban kisebb létszámmal. A végzősök már tavaly letehették az idegen nyelvi érettségit, a tizenegyedikesek most csinálták volna meg, de ezúttal nem lehetett. Az idegen nyelvek közül angolból, németből és oroszból vizsgáznak, az orosz érettségire május 20-án kerül sor. Angolból és németből nyolc-kilenc diák tett vizsgát, oroszból két-három tanuló fog. Földrajzból és biológiából nyolcan-tízen jelentkeztek az aktuális érettségire. Informatikából is lesznek vizsgázóik középszinten.

A Magyar László Gimnáziumban középszintű érettségi vizsgák zajlanak, de páran mentek tőlük emelt szintre is. Földrajzból korábban versenyekre és emelt szintű érettségi vizsgára is küldték tanulóikat, ez mostanában nem annyira jellemző. Biológiából évente egy-két emelt szintűzőjük van.

Az intézményből nemcsak felsőoktatási, hanem felsőfokú szakképzésre is gyakran jelentkeznek a diákok, mindenkit beleszámítva hatvan-hetven százalékuk tanul tovább. Aki tovább akar tanulni, azt általában fel is szokták venni, mondta Puskás Zsolt intézményvezető-helyettes. Népszerű az informatika képzési terület, mert csaknem minden munkahelyen hasznosítható. A közgazdaságtan felé is kacsintgatnak a tanulók, például a marketingben látnak potenciált. Aki biológiából jó, orvosnak vagy gyógyszerésznek megy. Olyan diák is végzett náluk, akinek álma a szakács szakma volt, és a Budapesti Komplex SZC Gundel Károly Szakképző Iskolájába jelentkezett.

A Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium tanulói hozzák azt a szintet, amit elvárnak tőlük, nem számít nagy eltérésre a korábbi évek érettségi teljesítményéhez képest, közölte Fegyveresi Anikó igazgatóhelyettes. Azt is hozzáfűzte: van egy nagyon jó osztályuk – nevezetesen az „a” –, melytől elvárják a jobb átlagot. Ők nyolc osztályos évfolyamra jártak, ötödikes koruktól a Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnáziumhoz tartoztak. Egyébként zökkenőmentesen zajlottak idáig az érettségi vizsgák, kézfertőtlenítőt használhattak, maszkot és kesztyűt is kaptak a diákok. Ma földrajzból egyvalaki emelt szintet írt, a május 13-ai biológiára egy tanuló középszinten jelentkezett, míg hatan vállalták be az emelt szintet. Május 15-én informatikából heten emelt szintűznek. Május 18-án fizikából egy diák emelt szinten érettségizik.

A Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium végzettjei közül nyolcvanöt százalék tanul tovább. Konkrétan huszonhárman jelentkeztek a huszonöt fős osztályból, tizenhatan a húsz fősből. Ők szeptemberben már kezdik is a felsőoktatást. Aki felvételizik tőlük, általában fel is veszik.

A környék adottságaiból következően népszerű az agrárium szakterülete, sokan mennek agrármérnöknek vagy növényvédelmi szakmérnöknek. De más mérnöki szakok is szóba jönnek. Az intézmény diákjai inkább reáltudományos beállítottságúak. Aki inkább humán irányultságú, az például a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi tanulmányok szakát vagy a jogot választja.

Legalább egy, de inkább két nyelvvizsga Kevesebb lett az első idegen nyelvből vizsgázó tanuló a Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnáziumban, mert ezeket az érettségiket sokan már előrehozottan letették. Mindkét végzős osztályuk nyelvi előkészítős, ezért tudtak eleget tenni az előrehozott nyelvi érettségi vizsga követelményeinek. Május 7-én angolból hárman középszinten, tízen emelt szinten vizsgáztak, május 8-án németből vitézkedett egy merész emelt szintűző. A tamási gimnázium nyelvvizsgaközpont is, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek sikeres nyelvvizsgával hagyják el az iskolát. Akik érettségiznek, azok minimum egy, de inkább két közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával rendelkeznek. Május 16-án tartják a Telc nyelvvizsgát, amelyre az egész országból érkeznek az intézménybe.

Borítókép: Földrajzérettségi volt ma a Paksi Vak Bottyán Gimnáziumban