Sokaknak jut meleg étel az ünnep alatt

Az ünnepek idején megyeszerte számos településen kínálnak meleg ételt a rászorulóknak. Ennél többet is kínálnak, jó szót, gondoskodást. Az étel hozadéka ugyanis, azon túl, hogy jól lakunk vele, az emberi kapcsolatokban is megmutatkozik.

Idén is gulyáslevessel, túrós batyuval, mézeskaláccsal és szaloncukorral kedveskedtek a rászorulóknak hétfő délben, a szekszárdi hajléktalanszállón. Az ötven főre készített menüt a Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Iskolájának diákjai és tanárai készítették el.

Nem ez az egyetlen ételosztás az ünnepek idején a megyeszékhelyen. December 27-én a Szent György Lovagrend Tolna megyei priorátusának lovagjai kínálnak 12-13 órától meleg ételt a rászorulóknak a Garay téren. A szervezők kétszázötven-háromszáz adaggal készülnek. Nemcsak a hajléktalanokat, szegénységben élőket várják, hanem azokat is, akik magányosan töltik az ünnepeket, és egy kis gondoskodásra, jó szóra vágynak. A NAV szekszárdi, központi ügyfélszolgálatán pedig teával, aprósüteménnyel, kis ajándékkal megvendégelik az ügyfeleket december 23-án a dolgozók.

A simontornyai városvezetés kétszáz adag étel főzését tervezi december 23-ára, tájékoztatott Torma József polgármester. Ez halászlét, túrós csuszát, gyümölcsöt és szaloncukrot jelent majd. Az akciót egy hónapja szervezik, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal és a Gondozási Központtal közösen. Családok, idősek egyaránt részesülnek a segítségből. Egy táblázatba írták össze a támogatni kívánt rászorulók nevét, akik között vannak, akik bentlakásban, vannak, akik nappali ellátásban jutnak az ételhez. Akik otthon lesznek, azoknak a támogató szolgálat házhoz viszi az ételhordót. Van továbbá egy középület oldalában elhelyezett ételdoboz, ebbe a kétszázból 30-40 adag étel kerülhet.

Bonyhádon már három alkalommal belekóstolhatott a jóba a közönség a helyi Pór Apát Alapítványnak köszönhetően. Horváth Klára kuratóriumi elnök elmondta, hogy a maguk mögött hagyott három adventi hétvégén kétszáz-kétszáz adag pulykarizottót, csilis babot, valamint pusztapörköltet kínáltak gyertyagyújtás után a Kaszinó kertben minden jelenlévőnek. A pályázati forrás felhasználásával megvalósuló étel osztás ugyan alapvetően a rendezvények résztvevőinek éhét kívánja csillapítani; de eddig is és ezután is bárki kapott és kaphat egy-egy szép adagot a finomságokból, melyek a Ti-To Ételbár munkatársainak szakácsművészetét dicsérik. Nem elhanyagolható szempont, hogy a szervezők ügyelnek a részletekre: az adagok kiporciózása egy faházban zajlik, két makulátlanul tiszta üstből, s újabb ráadás, hogy az ennivaló nem műanyag, hanem kiváló minőségű papír tányérba kerül.

A negyedik gyertya meggyújtásakor, tehát december 21-én, vasárnap 19 órától ismét kellemes illatok töltik be a teret, ez alkalommal székelykáposzta lesz a menü. A test táplálása fontos, sőt, szükséges, de miután nemcsak kenyérrel élünk, Horváth Klára azt vallja: az étel hozadéka, azon túl, hogy jól lakunk vele, az emberi kapcsolatokban is megmutatkozik. Hiszen a téren is megfigyelhető volt, hogy falatozás közben szóba elegyedtek egymással az emberek és együtt érezték át a közösség és az ünnep élményét.