Sokan részesültek a ruhaadományokból

Ruhaosztást tartottak a simontornyai Művelődési Házban a napokban. Több száz zsákból lehetett válogatni, és mintegy száz ember részesült a ruhaadományokból. Szabó Róbert Gyula, Simontornya alpolgármestere az ötletgazda és egy adományozó csapatnak a vezetője. Nemcsak ruhákat gyűjtenek, hanem keresi azokat az embereket, akik új hűtőt, új mosógépet, új tévét, esetleg új bútort vásárolnak, és ha a lecserélendő régi még használható, akkor kéri, hogy ne dobják el. Szabó Róbert Gyula megkeresi a rászorulókat, és a régi tárgyat megkaphatja, akinek szüksége van rá.

Ez ugyanígy van ruhákkal is; most lényegében ruhaosztás volt. Az alpolgármester kapott egy raktárhelyiséget, ahova néhány hónapig gyűjtenek, és amikor megvan a megfelelő mennyiség, akkor szétosztják. Ebben partner volt a művelődési ház, ingyen biztosítottak itt egy termet. Szabó Róbert Gyula köré szerveződött egy Segítő Kezek nevezetű csapat is, illetve a roma önkormányzat is partner a jótékonykodásban, rajtuk keresztül is elérnek rászoruló roma családokat.