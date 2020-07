Sokat nyer a térség a paksi projekttel

Kalocsán járt Süli János. A tárca nélküli miniszter sorra vette, hogy Paks II. mit adhat a térségnek.

Miután június végén elérték az idei legfontosabb célt, a létesítési engedélykérelem beadását az Országos Atomenergia Hivatal felé, most a Paks II. földmunkáit kell előkészíteni a rajthoz, nyilatkozta a Petőfi Népének Süli János, kedden, Kalocsán. A paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, kivitelezéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter leszögezte: a járvány nem érintette érzékenyen a dokumentáción dolgozó stábot, lévén elektronikus beadványról van szó, így a részfeladatokat, valamint az ellenőrzést, lektorálást, négyszintű auditálást is sikerült elektronikus úton levezényelni.

– Nagy szerencsénk volt: februárban álltunk át egy új informatikai rendszerre a Paks II-ben. Mindenkinek hordozható számítógép került az asztalára, így amikor a járvány felütötte a fejét, akkor a home office kialakítása nem volt kérdéses: mindenki a hóna alá csapta a gépet, és otthonról, nyugodt körülmények között tudta végezni a munkát. Ugyanez vonatkozott az orosz partnerekre is: volt, aki itt maradt, mert nem tudott hazamenni, más kintről nem tudott ide jönni, de mindenki elvégezte a maga munkáját – mondta Süli János.

A miniszer sikeresnek értékeli 2020 első félévét, aminek a végén a legfontosabb engedélykérelmet is le tudták tenni az asztalra. Erre az esztendőre ugyanakkor még rengeteg további teendőt jelölt ki, például a 2018-ban átadott felvonulási területen tavaly elkezdődött munka folytatását, aminek során egyelőre négy épületet, ebből két szerelőcsarnokot, húznak fel. Megjegyezte: végül összességében 80 épületet, 38 közművet, tehát 118 létesítményt kell itt kialakítani, annak érdekében, hogy egyáltalán ki tudják szolgálni az építkezést. A földmunkák folytatása ugyanakkor a létesítési engedély pozitív elbírálásától függ.

– A hatóság lassan felteheti az első kérdéseit, ahogy olvassa az engedélykérelmet, és nekünk, az orosz fél bevonásával, ezekre kell tudnunk válaszokat adni. Őszintén bízunk benne, hogy halasztó hatályú kérdéseket nem tudnak feltenni, de interaktív kapcsolatban kell lenni velük, hisz bármikor lehet olyan, amin csak úgy tud túllépni, ha mi választ adunk – fogalmazott a miniszer.

– Ez azt jelenti, hogy június harminccal beadtuk a létesítési kérelmet, rá három hónapra adhatjuk be a földmunkákra vonatkozót, amire szintén három hónapja van a hatóságnak, hogy engedélyezze. Ha ezt összeadjuk, akkor december végén, január elején kézben lehet az engedélyünk, de ehhez persze jó tervet kell beadni, engedélyezhetőt – szögezte le, azzal számolva, hogy ez év végén, vagy 2021 elején elindulhatnak a földmunkák.

Süli János elárulta: persze ezzel párhuzamosan is folyamatosan van dolguk a felvonulási területhez vezető utak, elkerülők építésével, a közműhálózat-fejlesztéssel, valamint kalocsai vonatkozásban a Foktői úti laktanya munkásnegyeddé alakításával és persze a tervezett Duna-híddal. Utóbbi két beruházás egyébként összefügg, világított rá, hiszen „ha rajta múlik”, már hamarabb elkezdődött volna a kaszárnya felújítása, hogy „már az első etapban” ide érkező munkásoknak legyen elegendő szállása. A híd ugyanakkor csak „2024-ben kerül átadásra”, mondta el a miniszter, hozzátéve: a nemzetközi munkástömegnek szánt kalocsai negyeddel is legkésőbb eddigre szeretnének végezni. Hangsúlyozta: ez egy összetett feladat, mivel a távlati célokat is figyelembe véve olyan lakóparkot szeretnének létrehozni, amit a Paks II. projekt lezárultával lényegében „egy tisztasági festés után” át lehet adni a városnak, további felhasználásra, például idősotthon, vagy lakások kialakítására. Megjegyezte: elképzeléseik szerint egy „ligetes-parkos” lakótelep jön majd létre a most kihasználatlanul álló, régi laktanya helyén.

– A következő mérföldkő: januárban szeretnénk elkezdeni a földmunkákat; ehhez fontos, hogy szeptemberben megkapjuk magát a létesítési engedélyt. Mindennél fontosabb, hogy a járványon túl legyünk, majd a rendezvényeket, amelyeket szeptemberre vállaltunk, sikeresen lebonyolítsuk. Ezek nem zenés-táncos rendezvények, és mindig 500 fő alatt lesznek – fűzte hozzá a miniszter.

– Kötelező tartanunk egy közmeghallgatást is, amire a mai szabályok alapján lehetőségünk lesz. Arra biztatok mindenkit, hogy erre jöjjön el! Addig bízzunk benne, hogy a járvány véget ér, és együtt tudunk dolgozni a térség fejlesztésén. Szintén fontos, hogy beadtuk a dokumentációt, mert a térségben is sokan voltak, akik azt mondták, hogy ebből nem lesz semmi. Most már a vállalkozók is másképp tudnak viszonyulni a projekthez, és az állam is kevésbé lát benne kockázatot. Más minőségi szintre ugrottunk, most már gördülékenyebben fogunk tudni haladni, minden téren – jelentette ki a miniszter.