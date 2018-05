Sokba kerülhet, ha elfolyik az ivóvíz

Egyik olvasónk számolt be arról, hogy csőrepedés volt nála, ami miatt jelentős mennyiségű víz elfolyt, mire észrevették a bajt. Ráadásul utólag több járulékos költséget is számon kértek rajtuk, ilyen volt például a szennyvíz-kezelési díj.

Artim Andrásné, az E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. vezérigazgatója elmondta, a csőtörés esetén szokásos eljárást az üzletszabályzatuk határozza meg. Amikor a meghibásodást a lakó észleli, köteles a víziközmű-szolgáltatónak azt – a mérőóraállással együtt – bejelenteni, illetve a hiba kijavítását azonnal meg kell kezdenie. A bejelentéstől számított tíz napon belül helyszíni ellenőrzést tart a szolgáltató egy előre egyeztetett időpontban. A lakó a hiba keletkezésének a helyét ekkor – ellenőrizhető módon – bemutatja, a javítást számlával igazolja.

Ha a meghibásodás olyan helyen történik, ami a lakó számára nem ellenőrizhető, mert nem látható, akkor az elfolyt vízmennyiséget a következő módon számolják ki: az utolsó leolvasás időpontját megelőző tizenkét hónap alatt, a vízmérőn mért összes fogyasztásból kiszámolják az egy napra jutó átlagfogyasztást, majd a meghibásodás alatt eltelt napok száma szorzataként meghatározzák a vízelfolyást. Az átlagfogyasztás adja a csatornamennyiség jóváírását. Az elfolyt vízmennyiséget viszont nem írhatják jóvá, mert ugyan azt nem használta fel senki, de ugyanúgy kitermelte, tisztította, tehát ihatóvá tette a szolgáltató. Ennek pedig költsége van.

A rejtett meghibásodás időtartamaként legfeljebb az észlelést megelőző egy hónapot lehet figyelembe venni, mondta a vezérigazgató. Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy érdemes betartani a kötelezettséget a lakóknak, és havonta ellenőrizni a vízórát, mert így a csőtörésből adódó vízelfolyást minimálisra lehet csökkenteni, ráadásul a csatornadíjból is jóváírják az egy hónapra eső túlfogyasztást.

Az ellenőrzéskor a belső hálózaton minden csapot, vízkivételi helyet el kell zárni. Ha a zárt állapot ellenére a mérő mutatói mozognak, akkor valamilyen vízelfolyásra kell gyanakodni. Az üzleti szabályzat szerint az elfolyást a vízóra utáni szakaszon a lakónak kell megkeresnie és kijavíttatnia.

A karbantartás is elengedhetetlen

Fontos tudni, hogy az ivóvíz-szolgáltatás nemcsak a szolgáltatóra, hanem a lakóra is kötelezettséget ró. A télen előforduló fagyásból, illetve a meghibásodásból eredő vízelfolyások mennyisége egyaránt csökkenthető lenne egy kis odafigyeléssel. Havonta egyszer legalább ellenőrizni kell a vízórát, még akkor is, ha az esetleg nehezebben elérhető helyen van. Az ivóvíz-szolgáltatás nem ér véget a vízmérőnél, és ahogy a gépjárművét is mindenki karban tartja bizonyos időközönként, úgy az ivóvízhálózat átvizsgálásáról sem szabad megfeledkezni – hangsúlyozta Artim Andrásné.