Sokféle ízlést szolgáltak a fellépő együttesek

Megyeszerte megünnepelték városban és falun egyaránt a pünkösdöt. Az égiek is támogatták a rendezvényeket, verőfényes napsütés vonzott a szabadba időst és fiatalt az ünnepi napokban.

Szekszárdon, lapzártakor még tart a hagyományos hal- és vadünnep, amely pénteken este kezdődött és Nagy Feróval, valamint a Beatrice koncertjével ér majd véget. Ami sikeres, azon ne változtassunk jelszóval a program is a hagyományoknak megfelelően alakult. Aki erre számított, nem csalatkozott. Minden nap, ha délelőtt, ha délután, ha este sétált az ember a megyeszékhely belvárosában, óriási volt a tömeg. Családok és összeszokott baráti társaságok élvezték a napsütést és a látnivalókat. Ezen alkalmakkor az elszármazottak közül is sokan hazatérnek egy-két napra. Nem volt ez másként most sem.

A jelek szerint az idén is népszerűnek bizonyult a város második legnagyobb rendezvénye. Mint minden évben, rengeteg kézműves kínálata szebbnél szebb portékáját, viszont az is a hagyományok közé tartozik, hogy nem éppen olcsón. Igaz, a színvonalat meg kell fizetni. Senki sem maradt sem éhes, sem szomjas, többféle étel és ital közül lehetett választani az étkes sátorban és az éttermekben.

A kulturális és zene program is színvonalasnak bizonyult. A gyerekek és titokban, nyilván, a legkisebbeket elkísérő szüleik is élvezték a bábjátékokat és bábkészítést. A zenei kínálat sokféle ízlést kielégített. De valamennyi fellépőnek megvolt a maga tábora, kinek kisebb, kinek nagyobb. És itt fel lehetne sorolni valamennyi fellépőt. A helyi együttesek is, a kis és a nagyobb „tücskök” is vonzzák az érdeklődőket éppúgy, mint a gyakorló iskola táncosainak a műsora. Megfogalmazódott az is a közönség egy részében, hogy a város gazdag zenei élete és művelt közönsége akár arra is alkalmat adhatna, hogy egy ismert és neves előadó népszerű operaáriákkal lépjen a közönség elé. Egy próbát megérne, kísérletképpen.

Többszörösen is ünnepeltek vasárnap Gyönkön. A hagyományőrző pünkösdi fesztivál és gyereknap mellett a várossá válás 10. évfordulójáról is megemlékeztek. Mint kérdésünkre Kemler Imréné, a Német Nemzetiségi Egyesület elnöke elmondta, a főzőversenyt a Két barát néven indult paksi csapat nyerte meg. A versenyen összesen huszonhat csapat indult, amelyek kaptak három kiló lapockát, és annak felhasználásával kellett valami finomat elkészíteniük. Sokféle ételt főztek, például pörköltet sokféle módon, de készült gulyás és tokány is.

A gyerekek válogathattak a légvár és a pónilovaglás vagy az arcfestés, csillámtetoválás és más szórakoztató elfoglaltságok között. Az egésznapos rendezvényen, amely éjjel három óráig tartó bállal zárult, összesen több mint ezren vettek részt. A gazdag programban felléptek a helyi együttesek emellett felléptek vendég szereplők, valamint hivatásos művészek is. Nagy sikert aratott a Habó Együttes, az operett gála Homonnay Zsolt és az Operett Voices Társulat előadásában. Ünnepi esemény volt a Griesheim és Darmstadt testvérvérvárosok közös ajándékaként kapott tűzoltóautó, valamint a felújított és bővített sportöltözőt átadása is.

A 21. pünkösdi fesztivál főszervezője az idén is, mint minden évben a Német Nemzetiségi Egyesület volt, a rendezvény pályázati és önkormányzati támogatás, szponzorok anyagi segítsége és önkéntes segítők munkája révén valósult meg.