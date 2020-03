Sokfelé jártak, pedig tudták, hogy fertőzöttek

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti kalácsreceptek

Pozitív lett a koronavírus-tesztje egy 28 éves szekszárdi férfinak, akit rokona hozott haza Németországból, ahol egy üdülőközpontban dolgozott pincérként – számolt be róla a Borsonline. Amint elterjedt a férfi környezetében, hogy fertőzött van közöttük, pánik tört ki. A cikk azt is írja, hogy hétfőn kisebb gyülekezet alakult ki a család házánál, ezért ők a rendőrség segítségét kérték, akik biztosították a helyszínt. Az egyik szomszéd szerint lincshangulat volt, meg akarták verni és elüldözni otthonából a férfit, erősítették meg a Bors értesülését több helyről is, köztük egy helyi köztiszteletben álló polgár.

Lapunk is utánajárt az értesülésnek. Egy általunk biztosnak ítélt forrás azt mondta, ő úgy tudja, nem Németországból, hanem Angliából tért haza két férfi Szekszárdra a külföldi munkából úgy, hogy koronavírussal fertőzöttek. Ő nem tud lincshangulatról, szerinte legfeljebb hangos szóváltás történhetett. Azt is elmondta ugyanakkor, hogy a két Angliából fertőzötten hazatért férfi tudomása szerint sokfelé járt a városban, ráadásul mások is laknak velük egy háztartásban.

Megkerestük a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányságot is, kérdéseinkre várhatóan holnap érkezik válasz. A kapitányság szóvivője a Borsnak nem erősítette meg értesülését, de mint ismert, nem is adhatnak ki ezzel kapcsolatban pontos adatokat. Csak annyit közöltek a lappal, hogy a hatályos kormányrendeletek szabályozzák a veszélyhelyzetből adódó feladatokat, és hogy a rendőrség eddig is megtett és ezután is mindent megtesz annak érdekében, hogy a közrendet és a közbiztonságot fenntartsa.

Borítóképünk illusztráció