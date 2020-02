Sokkal több malacot is el tudnának adni

A statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint meredeken visszaesett a kocalétszám az országban és Tolna megyében is. Ez azért aggasztó, mert ha kevés az anyasertés, akkor a sertések száma is folyamatosan esik, a felvásárlási ár emelkedik, s így a fogyasztókhoz is egyre drágábban jut el a hús. Tolna megyében egy nagyobb gazdaság van, ahol kocákkal és malacokkal foglalkoznak.

A vásárló az üzletekben azt érzékeli, hogy hetente változik, emelkedik a sertéshús ára. Egy kiló comb­ért 1450, oldalasért 1850 forintot is elkérnek. Jelentősen megemelkedtek az élő sertés felvásárlási árak is. Mindezek ellenére jelentősen csökkent a hazai sertésállomány, főleg a kocalétszám, a KSH legfrissebb jelentése szerint. Már tavalyi, utolsó negyedévi vágóhídi adatokon látszott, hogy drasztikusan csökkent a sertéskínálat Magyarországon, írta az agrarszektor.hu. Ennél is aggasztóbb, hogy a teljes állománynagyság nyolcszázalékos zsugorodása mellett az anyakocalétszám tizenhárom százalékot esett. A szakértők szerint a létszám zsugorodása mögött több tényező is áll, így az, hogy ilyen magas ára még sosem volt a disznónak, ezért nagyon megugrott a kereslet a malac iránt is, ami nagyobb mértékű drágulást hozott a hízóalapanyag beszerzésében, mint amekkorát a sertés átvételi ára nőni tudott. A másik tényező, hogy az afrikai sertéspestis gyanúja esetén az érintett gazdaság teljes állományát felszámolják. Ma Magyarországon mintegy 480 ezer sertés él háztájiban – a számuk folyamatosan csökken –, és mintegy 100 ezer vaddisznó szaladgál potenciális vírushordozóként, az agrárszektor adatai szerint. A háztájikban nem garantálható az állomány biztonsága, ezért az afrikai sertéspestis legkisebb gyanújára leölik az itteni disznókat. Eddig legkevesebb ötezer sertést irtottak ki emiatt. A sertéspestis egyrészt nagy piaci esélyt, másrészt ugyanekkora veszélyt is jelent az egyes gazdaságokra nézve. Lehet, hogy hiába cserélték le a teljes állományt a PRRS-mentesítés keretében, lehet, hogy hiába áldoztak egy halom pénzt a telep biobiztonságának növelésére, ha a szomszédukban kitör a járvány, akkor a teljes piac összeomlik. Lengyel Lorándnak Németkéren van sertéstelepe, mely a megye egyik legnagyobbja, ahol 450 koca (anyasertés) és malacok nevelésével foglalkoznak. Ő is megerősítette nagyon nagy a kereslet a malacok iránt. A nagyüzemek százával vinnék a huszonöt kiló körüli kis állatokat, de nem tudnak minden érdeklődőt kiszolgálni. A malacok ára jelenleg 75 és 82 euró között mozog, ami 25 és 28 ezer forint között van. Három hetente hatszáz malacot tudnak értékesíteni, úgy, hogy a kocák átlagban 2,3 alkalommal ellenek. Lengyel Loránd elmondta, ők elégedettek a jelenlegi piaci helyzettel, úgy tudják, több évig is eltarthat ez az állapot, ugyanakkor a félelem ott van a sertéstartókban az afrikai sertéspestis miatt. Jelenleg egy kiló élő sertésért több mint ötszáz forintot fizetnek a felvásárlók, mondta a faddi székhelyű Dunahyb Kft. állatorvosa, ügyvezető igazgatója, dr. Reibling József. Ebből a bevételből már fejlesztésre is jut, tette hozzá.