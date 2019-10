Sokkolta a várost a robbanás, sokan akarnak segíteni

Gázrobbanás történt ma délelőtt Szekszárdon. Mintegy száz embert kellett kimenekíteni, öten megsérültek, szerencsére senki sem vesztett életét.

Hatalmas robbanás rázta meg szerdán délelőtt Szekszárdot, majd nem sokkal később szirénáktól volt hangos a város – mint arról korábban beszámoltunk. Tűzoltók, mentők, rendőrök siettek a helyszínre, mint kiderült egy többszintes társasház egyik második emeleti lakásában történt gázrobbanás Herman Ottó utcában.

Ismerősétől tudta meg mi történt A Herman Ottó utca 6-os szám egyik lakója elmondta, ő éppen az egyik környező településen dolgozott, amikor a robbanás történt. Ismerőse érdeklődött, hogy jól van-e, így értesült a történtekről. Gyorsan haza tudott menni, és fel tudta mérni a károkat, el tudta kezdeni a takarítást. Mint mondta, a fürdőszobájuk ablaka betört, azt OSB lappal be tudták fedni, de a falak is megrepedtek. Délután a többi lakóval a lépcsőházat takarították, ahol szinte az összes üveg betört. Hozzátette, az épületükben tudomása szerint már mindenki visszamehetett a lakásába, de a környéken sokan még nem térhettek vissza otthonukba. Úgy tudja a környéket a polgárőrség és a rendőrség őrzi.

Egy olvasónk arról számolt be, hogy még Őcsényben is hallani lehetett a robbanás hangját, az erejéről pedig a helyszínen látott pusztítás árulkodott. Üvegszilánkok, leszakadt redőnyök, faágak, megtépázott növények jelezték, valahol a közelben történt az eset, a helyszínt azonban jó ideig nem lehetett megközelíteni, a környéket lezárták. A közelben lakók némelyike is csak találgatott, mi történhetett, miközben az őket ért károkat próbálták felmérni.

A légnyomás ablakokat nyomott ki, ajtókat szakított ki a helyéről, volt, akinél megrepedt a fal, más azt mondta, hogy a fürdőszobában meglazult a csempe. Sokan hazasiettek, hogy lássák, épen maradt-e az otthonuk, illetve a közelben lakó szeretteiket keresték fel aggodalmukban. Többen telefonon érdeklődtek hozzátartozóik, ismerőseik hogyléte felől vagy éppen az őket hívókat nyugtatták meg, hogy jól vannak.

Idővel a sajtó munkatársait is beengedték a szalaggal elkerített területre. Az épület, ahol az eset történt, háború sújtotta övezet képét mutatta. A robbanás lyukat ütött a ház falán. A már kidobált törmelék és üvegszilánkok borították a terepet, és a közelben egy vérrel átivódott konyharuha, valamint vércseppek jelezték, a jelentős anyagi kár mellett, sérüléssel is járt a robbanás. Dr. Buda Péter, az Országos Mentőszolgálat regionális orvosigazgatója a helyszínen tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy öt sérültet szállítottak kórházba, közülük ketten súlyos, hárman könnyű sérülést szenvedtek. Haláleset szerencsére nem történt.

Dr. Balázs Gábor, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója hozzátette, hogy a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a hármas kiemelt fokozatú esethez. A szekszárdi hivatásos tűzoltók két gépjárműfecskendővel és a vízszállítóval érkeztek a káresethez, illetve Bonyhádról, Paksról és Véméndről is riasztottak egységeket. A rendőrök már a tűzoltók kiérkezése előtt megkezdték a terület lezárását, majd együtt kísérték ki lakásukból az otthon lévőket. Az érintett épület négy lépcsőházából mintegy száz embert menekítettek ki. A mentést a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett végezték, illetve a katasztrófavédelmi mobil labor is a helyszínre vonult, az esetleges gázszivárgás miatt. Az igazgató hozzátette, hogy a házba, amelynek lakásában a robbanás történt biztosan nem térhetnek vissza a lakók. A gázrobbanás okát egyelőre nem tudják, káreseti helyszíni szemlét végeztek, és tűzvizsgálati eljárás indul. Az épületet statikusok is megvizsgálták, illetve a területet szekszárdi és pécsi kutyás mentők is átkutatták, és nem találtak újabb sérültet. A kárelhárítás még a késő délutáni órákban is zajlott.

Ács Rezső polgármester a helyszínen tájékozódott a történetekről, ahol kijelentette, hogy a város minden segítséget biztosít az érintetteknek. Az önkormányzati lakásállományból tíz ingatlant azonnal költözhetővé tettek, ezen felül pedig számos helyi és környékbeli szállásadó ajánlotta fel a segítségét. A hivatal a Humánszolgáltató Központot bízta meg a mindennapi életvitelhez (ruha, tartós élelmiszer) szükséges felajánlások kezelésével, illetve felvették a kapcsolatot a biztosítóval a károk felmérése és helyreállítása érdekében.

Az Éljen Szekszárd Egyesület egymillió forintot ajánlott fel, ami akár szállásköltségre is fordítható, valamint egy hét férőhelyes lakást és egy hat férőhelyes házat tudnak biztosítani azoknak, akiknek nincs hova menniük. További tizenkét fő számra két éjszakára kaptak felajánlást egy panziótól. A Tolnagro Kft. szintén felajánlotta a segítségét, és a csoporthoz tartozó Donautica Étterem és Hotelben biztosítanak átmeneti szállást a bajba jutottaknak.