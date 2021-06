Sorra készülnek el a remek projektek

Ezt ne hagyja ki! Milliárdokon ülnek, miközben a kormányra panaszkodnak

Az év második felében is zajlanak a felújítási projektek a településen, többek között az óvodákat is korszerűsítik. „Tavaly nyertünk pályázatot az I. Számú Óvoda szigetelésére, ugyanígy a II. Számú Óvodánál is pályáztunk erre, és a belső tér felújítására” – mondta Kirnyákné Balogh Mária. A polgármester hozzátette, az arborétum előtti járdaszakaszt is felújítják és bővítik a település kamerarendszerét.

Várják az elbírálását egy másik járdaszakasz felújítására beadott pályázatnak, és szeretnék bővíteni a játszóteret, lecserélni az önkormányzat tetőszerkezetét is. A Várdomb utcai útburkolat is felújítandó, erre szakaszosan pályáznak. Szükségük lenne szolgálati lakásra, illetve elektromos haszongépjárműre és kisteherautóra is, amely a közterületek takarításánál és a zöldhulladék elszállításánál lenne hasznos.

Kirnyákné Balogh Mária arról is szólt, hogy nyáron a gyerekek többféle tábor közül válogathatnak, illetve a legközelebbi községi rendezvényt október 2-án rendezik meg, mely a falunap és a szüreti nap ötvözete lesz.