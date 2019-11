Sparks Jason fontos üzenetet közvetített az óceán túloldalán

Sparks Jason úgy tíz évvel ezelőtt már járt New York City-ben. A Szekszárdi Dienes Iskola akkori tanulója természetesen egy szavát sem hitte volna annak a jövendőmondónak, aki azt jósolta volna neki: egyszer majd felszólal ugyanebben a városban, az ENSZ-közgyűlésen. Pedig pontosan ez történt.

Los Angelesben született, amerikai apa és magyar anya gyermekeként, ám óvodába már Szekszárdon járt, ahogy általános iskolába és középiskolába is. Angol és magyar nyelvben egyaránt perfekt. Jelenleg Pécsett, az Orvostudományi Egyetem – PTE ÁOK – hatodéves hallgatója, ám rendszeresen hazautazik Szekszárdra, ahol édesanyja él.

Közéleti érdeklődésétől vezetve, idén tavasszal beadta jelentkezését a Magyarország ENSZ Ifjúsági Küldötte pályázatára. Miután a legsikeresebben teljesített, szeptembertől átvette a korábbi küldött helyét, és lehetősége nyílt arra, hogy New Yorkban is képviselje a magyar ifjúságot. Az utóbbi félmondat szinte napjainkig legfeljebb szép álomnak tűnt. Ám az álmok néha valóra válnak. Sparks Jason nemrég hivatalos meghívást kapott az ENSZ-közgyűlés 74. ülésszakára, azzal a kéréssel, hogy készüljön egy szakmai felszólalással is.

– Továbbra is hihetetlen, hogy ilyen lehetőség adódott számomra – nyilatkozott lapunknak a szekszárdi fiatal. – Bár lelkiismeretesen készültem a bemutatkozásra, érkezéskor mégis volt bennem nem is csekély izgalom. Nem a város miatt, mert az egyszerűen lenyűgözött, amikor feljöttem a metró aluljáróból. Ott álltam Manhattan közepén, egy éjjel-nappal nyüzsgő beton­dzsungelben, a maga rengeteg látnivalójával. A város részletesebb felfedezésére igen csekély időt fordíthattam, de nem is ezért mentem oda. Hanem az Egyesült Nemzetek Szervezete miatt, amitől kicsit tartottam. A székház épületét szigorú biztonsági rendszabályok óvják, a falakon belül egyedi légkör uralkodik. Számomra elég éles váltás volt az egyetemen rendszeresen viselt fehér köpenyt öltönyre cserélni, és abban megjelenni az üléseken.

A helyzetet csak nehezítette, hogy a sűrű napirend miatt több alkalommal az egyébként ínycsiklandozó reggelitől és az ebédtől is el kellett tekinteni. A küldöttek igyekeztek egészségesen étkezni, de azért a szekszárdi fiatal titkon bevallotta: néha nem tudtak ellenállni az igazi amerikai hamburgereknek… Elérkezett a felszólalás napja. A drukkot azért ellensúlyozta, hogy Sparks Jason bátran meríthetett abból az útravalóból, mellyel itthon tarisznyázták fel segítői.

– Hálás vagyok azért az átfogó szakmai útmutatásért, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériumától, a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól, a New York-i Magyarország Állandó ENSZ Képviseletétől, illetve egyetemem oktatóitól, így prof. dr. Füzesi Zsuzsannától és dr. Berényi Károlytól kaptam – sorolta fel a felkészítőket. – Erre, valamint az előttem álló, egyedülálló lehetőségre gondolva már kellő nyugalommal kezdtem bele angol nyelven előadott mondandómba. Közel öt perces beszédemben a preventív, azaz a betegségeket megelőző életmód fontosságára, illetve a minél fiatalabb életkorban elkezdett egészség- és környezettudatos oktatásra hívtam fel a figyelmet.

Ez még nem minden. Ugyanis a mentális egészség világnapján az ENSZ-székházban tartózkodó Sparks Jason egy olyan programot szervezett, melyen a közönség megismerkedhetett a mentális egészség, illetve az immunizáció fontosságával. A Prevenció a gyógyítás előtt: Fiatalok szerepe az egészséges társadalmak kialakításában című kísérőrendezvényt Bogyay Katalin nagykövet nyitotta meg, a vendégelőadók között szerepelt dr. Nata Menabde, az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének ügyvezető igazgatója, valamint dr. Willibald Zeck, az ENSZ Gyermekalapjának egységvezetője és egészségügyi tanácsadója. A fiatalok képviseletében ír és román ifjúsági küldöttek szólaltak fel. A beszélgetést követő interaktív játék keretében a felkért szereplők a nyájimmunitás gyengülését szimulálták az oltásellenesség népszerűségének növelésével.

– Hatalmas erőfeszítés, rengeteg idő és türelem kellett ahhoz, hogy a nulláról létrejöhessen egy ilyen, másfél órás rendezvény – mondta Sparks Jason. – Nagy kihívás volt az előadók kiválasztása, a meghívók és a programfüzet szerkesztése, a teremfoglalás, a logisztika, az esemény moderálása és még sorolhatnám. De összességében minden a lehető legjobban alakult. A számos üzenet közül, amit mindenki magával vihetett, talán az egyik legfontosabb az volt, hogy sok betegség hátterében lelki folyamatok állnak. Ezért a gondokról beszélni kell, és ha látjuk, hogy társunk segítségre szorul, ne féljünk támogatást adni, mielőtt túl késő lenne! A másik fontos üzenet: ha egyszer szülők leszünk, ne tagadjuk meg gyermekeinktől a kötelező oltásokat! Így megóvhatjuk őket számos súlyos betegségtől.

Orvostanhallgatóként azt nyugtáztam, hogy kicsit kilógtam a világ összes szegletéből érkezett küldöttek sorából. A többiek, tőlem eltérően, zömmel nemzetközi tanulmányokat végző, politológiát tanuló hallgatók voltak. Ám kellemes meglepetésemre az általam képviselt értékek, illetve téma iránt mégis nagy érdeklődést mutattak. Nagyon örülök annak, hogy olyan színfoltot, témakört vihettem az ENSZ-közgyűlésbe, amivel korábban nem igazán foglalkoztak az ifjúsági küldöttek.

Gyógyító megelőzés

A világhálón megtekinthető Sparks Jason teljes felszólalása, a maga eredeti, tehát angol nyelvű változatában. A videóbejátszás tanúsítja, hogy a Honduras és Izland küldöttei között helyet foglaló, kifogástalan megjelenésű szekszárdi fiatal mindenki által jól érthetően, nyugodt és meggyőző stílusban közölte mondandóját, beszéde után pedig felcsattant az elismerő taps. Íme, egy rövid részlet a felszólalásból, magyar nyelvre fordítva:

„Szeretném kiemelni, hogy a prevenció különböző területeken alkalmazott, nagyon egyszerű tevékenységekből áll, de ugyanakkor nagyon összetett és logikus láncot követ. A kezünkben van bizonyos történések megakadályozása, mielőtt még a testünket, illetve a bolygónkat kellene meg­gyógyítani. Az oktatás szerepe döntő fontosságú egy olyan generáció kialakításában, amelyben a fiatalok prioritásként tekintenek arra, hogy egészséges életmódot éljenek és természetünket megóvják. Arra kérem önöket, hogy vigyék haza ezt a szlogent: Prevenció a gyógyítás előtt!”