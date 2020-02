Stabilabb a tejpiac, emelkedtek az árak

Az elmúlt félévben jelentősen emelkedtek a termelés költségei, többek között a bérek, az energia, a járulékok. Ugyanakkor biztató, hogy emelkedett a nyers tej alapára, a feldolgozók szerint kiszámíthatóbb és stabilabb a piac, mint az elmúlt években volt. Úgy tűnik, a tehéntartó gazdaságok száma sem csökkent az elmúlt évben.

Most nyugvóponton van a tejágazat, mondta Schweitzer József, a teveli mezőgazdasági zrt. ágazatvezetője. A felvásárlási alap­ár 106,50 forint literenként, melyre a beltartalmi értékek (például zsír, fehérjetartalom) után jön plusz forint vagy levonás a minőség függvényében. Ez az ár a múlt évihez képest némi emelkedést mutat és biztató az is, hogy a felvásárló – jelen esetben a Tolnatej Zrt. – szerint kiszámíthatóbb a piac, mint pár éve volt. Schweitzer József elmondta, bíznak abban, hogy éves szinten idén talán elérik a 110 forintot literenként.

Tevelen négyszázhúsz tehenet gondoznak, és 3,2 millió liter tejet értékesítenek éves szinten. Az uniós csatlakozást követően egymilliárd forintot költöttek a tehenészetre. Bár nagyüzemnek számítanak, évekkel ezelőtt csatlakoztak a Régió Milk Szövetkezethez, melynek velük együtt huszonnyolc tagja van, így a feldolgozóval évi tizennégy-tizenöt millió liter tejről tudnak szerződést kötni. Ez jelentősen javítja a tárgyalási esélyeiket.

Az emelkedő árak biztatóak, de a tejtermelők számára az erősödő infláció, a költségek drasztikus növekedése továbbra is igen súlyos kihívást jelent, mondta novemberben Gamos András, a paks-földespusztai székhelyű Milk-Men Kft. vezetője, aki egyben a Tej Terméktanács országos elnökségének is a tagja. A tejtermelők tömegesen jelzik a munkaerőköltségek és bérköltségek folyamatos emelkedését. Nem csak a megnövekedett minimálbér okoz gondot a munkaadóknak, mivel a magasabb keresetű dolgozók bérét is ugyanúgy emelni kell, hogy meg tudják tartani őket. Egyre nehezebb a tejtermeléshez olyan lojális munkaerőt találni, aki vállalja a hétvégén és ünnepnapokon is elvégzendő nehéz munkát, például az állatgondozási és fejési feladatokat, a hajnali kelést, tette hozzá Gamos András.

A nyers tej literének felvásárlási ára például 2014-ben 107,42 forint volt, tavaly és az előtte való évben pedig a 91–101 forintos sávban mozgott. Az elmúlt pár hónapban mutat csak javulást a tej átvételi ára.

Az országban összesen hét tejtermelői csoport van, közülük az egyik a már említett paksi cég, a Milk-Men Kft., mely a Dunamelléki Termelői Szövetkezet tagja. Itt összesen harmincegyen próbálnak meg közösen boldogulni, huszonöt kistermelő és hat gazdasági társaság van a tagok között.

A szövetkezet termelésének harminc százalékát adja a Milk-Men Kft. A szövetkezetnek százmilliós vagyona van. A tagok tagdíjat fizetnek és ebből fedezik a közös kiadásokat. A közös gépek közül a silózót maximálisan kihasználják, illetve a pótkocsikat és a fóliatöltő berendezést is, utóbbival szalmabálákat tekernek be. Az egymással szövetkező termelők így könnyebben tudják az érdekeiket érvényesíteni a piacon.