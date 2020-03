Strandra vinnék a sulit az új diákigazgatók

Garay-napot tartott a Garay János Gimnázium pénteken. Beiktatták az új diákigazgatókat, megnyitottak egy kiállítást, továbbá ismeretterjesztő előadásokon és más programokon is részt lehetett venni.

A diákigazgatók ebben az évben Takács Kolos és Kenéz Kata lettek, a 11. d osztály tanulói. Elárulták, hogy 252 szavazatot kaptak, míg a második helyezettek 92-t. A posztra mindig kettesével kell jelentkezni, az adott osztály választhatja ki a maga két emberét.

– Mindkettőnk úgy gondolta, hogy bevállalnánk a diákigazgatóságot, szívesen csinálnánk ezt – mondta Kolos. – Kilencedikben is mi voltunk a jelöltek az osztályunkból – idézte fel Kata.

Diákigazgatói programjuk legfőbb pontja a „Garay Strand” elképzelése. E szerint az iskola utolsó napján, június 15-én az egész suli kimenne a szekszárdi strandra, és ott érezné jól magát. Szeretnének „Garay’s Got Talentet” szervezni, hogy a diákok jobban meg tudják ismerni egymást, hogy ki miben tehetséges vagy mit szeret csinálni. Babzsákokat tennének a folyosóra, hogy kényelmesebbé tegyék azt. A régi táborokon és programokon változtatni akarnak: a gólyatábort már kicsit unalmasnak találták, abba jobban bevonnák a felsősöket. A szalagtűzőt is megreformálnák.

A siker érdekében elég durva kampányt folytattak, például fagyival, rántott hússal etették a jónépet. Filmet is kellett készíteni. Az egész osztály kivette a szerepét ebből is, közösen csinálták. A két új diákigazgató arról is beszélt, hogy számítottak a győzelemre: sok ismeretségük van, sok visszajelzést kaptak. Azért persze izgultak is.

Jövőre érettségiznek. Takács Kolos a gimnázium után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tanulna matematikát és fizikát. Kenéz Kata a Semmelweis Egyetemre készül, orvos szeretne lenni.

Gyöngyékszereket készít a diáklány Bíró Laura 11. c osztályos diák gyöngyékszereiből és a PTE IGY Gyakorlóiskola, AMI képzőművészeti tagozatos diákjainak alkotásaiból kiállítás nyílt a Garay folyosóján, „Mintha gyöngy volnék” címmel. A kémialaborban előadások hangzottak el a nap folyamán, Fiáth Szilvia, a Szekszárdi Kutyamenhely vezetője például a felelős állattartásról beszélt. Társasjátékos foglalkozást tartottak az emeleten. A HuMen koncertje azonban elmaradt, a koronavírus terjedésének megelőzése végett. A zenekar azt ígérte, bepótolja.

Borítóképünkön Kenéz Kata és Takács Kolos látható